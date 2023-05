Frontruter som må skiftes etter skader av steinsprut er blitt mer og mer vanlig med årene, både på personbiler og større kjøretøy. Verst stillet av de siste er de store turbussene med sine enorme frontruter. Dette er ruter som måler ca 4 kvadratmeter – og de koster deretter.

– Problemet har forverret seg betydelig i takt med den sterke økningen av antall elbiler, sier driftsleder Hans-Peter Lannerstedt i Svidal’s Minibusser og Turbilservice i Lier.

Sammen med daglig leder Per-Olav Svidal kan han melde om et problem som virkelig er i ferd med å ta av.

– Når en frontrute til en slik buss koster fra ca. 50.000 til ca. 100.000 kroner, og når slike ruter må skiftes stadig oftere, er det ikke rart at forsikringen for bussene også blir dyrere, sier de to.

Kaster ut all småstein

– Hva er det som er årsak til alle skadene på bussfrontrutene?

– Det er mange personbiler som på liv og død skal kjøre forbi bussen. Når de har passert oss, kaster de seg inn rett foran bussen, og slipper gassen.

– Når vi da også må bremse, fordi vi ønsker å holde god avstand, gir de full gass, og med det enormt kraftige dreiemomentet mange av elbilene har, blir det et voldsomt press på dekkene, som da kaster ut all småstein som sitter i mønsteret på hjulene, sier Lannerstedt og Svidal.



DYRT: – Det koster å skifte en frontrute på 4 kvadratmeter, fastslår Per-Olav Svidal (t.v.) og Hans-Peter Lannerstedt. Foto: Frank Williksen

Aldri så mye skader som nå

– Disse treffer da fronten i bussen som et hagleskudd, noe som ofte resulterer i skader i lakk og på frontrute. Da må vi selvsagt reparere hvis det er mulig, eller skifte frontrute – uansett må det tas affære med en gang, for vi kan jo ikke kjøre med sprukket rute.

– Handler dette bare om elbiler?

– Nei, det gjelder også fossile biler med ekstra høy effekt. Men vi har merket en kraftig forverring, jo flere elbiler som kommer på veiene, sier Lannerstedt og Svidal.

– På den eldste av bussene våre kjørte vi sju år før den første ruta måtte skiftes, deretter gikk det to år før det samme skjedde – og nå sist vinter røk ikke mindre enn to ruter. Tilsvarende for en annen turbuss er at vi måtte skifte en frontrute i august, og så enda en nå for litt siden. Det er klart at dette blir dyrt, fastslår de to erfarne bussjåførene.

– Nå har det gått så langt at det er blitt tegningsstopp hos de fleste forsikringsselskapene. I praksis betyr dette at man ikke kan bytte selskap, men er fastlåst til det selskapet man har. Noe som igjen betyr at det ikke er reell konkurranse i markedet.

– Et eksempel: Med basis i en årspremie på 85.000 kroner, ba vi om tilbud på tilsvarende forsikring i et annet selskap. Når tilbudet derfra lyder på 125.000 kroner i premie, sier det seg jo selv at man blir der man er, sier Lannerstedt videre.

Skvettlapper

– Det har aldri vært så mye frontruteskader som nå, 2023 blir det verste året hittil. Ekstra surt er det at forsikringsselskapene beskylder oss for å kjøre aggressivt som en årsak til skadene, sier de to, som også viser til en enkel og effektiv løsning på problemet.

– Steinsprutproblemet kunne vært løst enkelt ved at man igjen pålegger biler å ha skvettlapper på bakhjulene. Da vil det ikke bli så mye steinsprut, og vesentlig mindre glasskader, fastslår de to.

OVERSIKT: Fra førersetet i den store turbussen har Hans-Peter Lannerstedt godt overblikk. Foto: Frank Williksen

Strødd mye mer

– Kostnader til bilglass-skader forårsaket av steinsprut har økt kraftig over flere tiår, forteller Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i If.

– Det er flere grunner til dette. Vi har fått en vesentlig større bilpark, og skvettlappene som var påbudt en periode på 1960-tallet er blitt borte – de forsvant med aerodynamikk og design. Vi har fått et mye bedre veinett, med langt mer motorveier med flere kjørefelt og med akselerasjonsfelter.

– Likevel har det altså blitt mye mer steinsprutskader. Vår erfaring er at mye av dette skjer i parallelle kjørefelter, blant annet i forbindelse med akselerasjon og passeringer. Sist vinter er det dessuten strødd mye mer enn vanlig. I Skien og Porsgrunn er det for eksempel brukt 50 prosent mer strøgrus enn i en normal vinter.

ØKNING: Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If kan melde om kraftig økning av glasskader de sener årene. Foto: If

Økte egenandeler

– Motorveiene blir ikke strødd, men grusen kommer dit også. Piggfrie vinterdekk med myk gummi og masse seipinger samler opp grus på strødde veier, og slipper den etter hvert fra seg på motorveiene. Derfor blir det gjerne liggende en del grus i akselerasjonsfeltene, sier Clementz, som også peker på en del andre faktorer som bidrar til å gjøre forsikring dyrere.

– Pandemien og den sviktende tilgangen på bildeler er med på å øke bilglasskostnadene. Krig i Ukraina påvirker også situasjonen negativt, og prisene som steg under koronatiden har fortsatt å stige. Når skadefrekvensen øker, må selvsagt disse økte kostnadene tas inn igjen et sted. Dette kan bety både høyere premier og økte egenandeler, sier Sigmund Clementz.

Tøffe tider

Svidal´s Minibusser og Turbilservice har for tiden fire turbusser og en 20-seters buss. Per-Olav Svidal, som startet selskapet i 1986, hadde fra starten også taxi i stallen, men det sluttet han med i 2008.

Hans-Peter Lannerstedt kom med i 2006, og har siden 2020 vært medeier. Virksomheten omfatter også Eikerbussen AS og et reisebyrå tilsluttet Reisegarantifondet.

Og det er tøffe tider også på andre måter enn med frontruter som må skiftes ofte.

En million dyrere

– Mange tror busselskaper har fått et oppsving etter korona, men det er ikke tilfellet. Samtidig har utgiftene til forsikring doblet seg, og det samme har dieselprisene. AdBlue har fått tredoblet prisen. Samtidig har lønningene øket, og går nå opp igjen med 5,2 prosent til. Samtidig er det ingen som vil betale mer for transporten, sier en oppgitt Per-Olav Svidal.

– Vi skrev kontrakt på to turbusser i oktober. Da var eurokursen 10 kroner. Nå er den 12 kroner, og det betyr at bare den ene av de nye bussene med et slag er blitt nesten en million dyrere, legger han til.

