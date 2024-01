Mener de har funnet løsningen på elbil-bekymring

Mens nybilgarantien som regel er på fem år, har batteripakken på elbiler som regel med en garanti på hele åtte år – eller 160.000 kilometer (det som kommer først).

Men visste du at det kun kreves at det er minst 70 prosent kapasitet igjen når garantiperioden er over? Med andre ord anses det som innafor at en elbil som hadde rekkevidde på 40 mil da den var ny, kun klarer 28 mil når den har rullet 160.000 kilometer.

Heldigvis viser tester at de fleste batteripakker har langt høyere restkapasitet etter 160.000 kilometer, men en viss reduksjon må man belage seg på at det blir. Det ligger i litium-batteriets natur.

Slik degradering kan føre til usikkerhet, særlig på bruktmarkedet. Det er ikke bare-bare å bytte batteripakke, og kostnadene kan fort beløpe seg til flere hundre tusen kroner.

Heldigvis går utviklingen raskt i riktig retning, også når det gjelder levetid på batteriene. I fremtiden er det ikke sikkert det blir noe tema i det hele tatt.

Tysk selskap klare med superbatteri

500.000 kilometer og like blid

Det er i hvert fall det Volkswagen og samarbeidspartner QuantumScape tar sikte på å få til. Nyutviklede battericeller fra sistnevnte mister nemlig bare fem prosent kapasitet etter 1.000 ladesykluser, tilsvarende 500.000 kilometer, hvis elbilen har en rekkevidde på 500 kilometer. Det skriver britiske Autocar.

I tillegg hevder selskapene at battericellene også holder meget godt på energien over tid, og skal dessuten kunne lades mye raskere enn dagens batterier.

LOVENDE: Resultatene fra testen lover godt for batterilevetiden, ifølge Frank Blome og Volkswagen.

Hemmeligheten ligger naturligvis i batterikjemien. I de nye cellene er den flytende elektrolytten byttet ut med et faststoff. Samtidig er energitettheten mye større, noe som muliggjør mindre og lettere batterier.

Slike faststoffbatterier (solid state) har lenge vært omtalt som naturlige etterfølgere til dagens litium-ion-batterier.

– Dette er veldig oppmuntrende. Resultatet av denne utviklingen kan bli lang rekkevidde, lynrask lading og battericeller som praktisk talt ikke eldes, sier Frank Blome, som leder Volkswagens batteridivsjon PowerCo i Tyskland.



MELLOM HJULENE: Batteripakken ligger i gulvet melloma alle fire hjul. I fremtiden vil de både være lettere og ta mindre plass.

Produksjonsstart i det blå

Når de nye battericellene kan bli klare for volumproduksjon, er imidlertid usikkert.

Det har lenge vært kjent at en stor utfordring med faststoff-teknologien per nå, er høye produksjonskostnader. Samtidig skjer det en rivende utvikling også med dagens litium-batterier, med stadig bedre energitetthet og synkende kostnader. Derfor er det sannsynlig at begge batteriteknologier vil leve side om side i lang tid.

– Vi håper å kunne starte produksjonen så snart som mulig, er det litt ulne svaret fra QuantumScape-sjef Jagdeep Singh.



Toyota er en annen bilprodusent som har store ambisjoner for faststoffbatterier. De har tidligere hatt som mål å starte masseproduksjon av slike batterier i 2027, men dette ble nylig skjøvet til 2030. Det kan du lese mer om her:

