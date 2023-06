G9 er spådd å bli bilen som skal gi Xpeng et skikkelig salgsløft i Norge. Leveransene av den store SUV-en starter i høst. Men allerede i dag har ett eksemplar av bilen vært med i den store rekkeviddetesten i regi av NAF og Motor.

Bak rattet: Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen. Og det skulle vise seg at han fikk en lang dag på jobben:

– Ja, denne bilen ville rett og slett ikke gi seg! Med offisiell rekkevidde på 520 kilometer var jeg forberedt på det. Men jeg må si at G9 har imponert på norske veier. Det var ikke slutt for telleren viste 587,8 kilometer. Og det tok ikke mindre enn 11 timer, forteller Vegard.

GA SEG IKKE: Xpeng G9 gikk nesten fire mil etter at den hadde varslet om null rekkevidde igjen.

Forbruket lå under

– Litt stang inn over fjellet også?

– Ja, det betyr mye å komme seg opp på Venabygdsfjellet i denne testen. Etter det er det ned til E6 i Gudbrandsdalen igjen, en solid nedstigning som gir mye regenerering. Snittforbruket lå under de offisielle tallene hele tiden. Slik sett skjønte jeg også ganske raskt at vi ville komme langt, sier Vegard.

G9 meldte om null kilometer rekkevidde igjen da den hadde gått 550 kilometer. Men den var altså ikke ferdig da:

Priskutt: Blir nesten oppsiktsvekkende billig

FØRST UT: Her er det aller første eksemplaret av Xpeng G9 som kom til Norge. Som du ser: Her er både taklast og hengerfeste på stell.

Tøff for konkurrentene

– Helt fram til et par minutter før helt stopp lå vi faktisk i 90 km/t. Den aller siste delen av turen var overraskende udramatisk. Da jeg kjørte tomt for strøm med Tesla i vintertesten tidligere i år, var det den ene varslingen etter den andre. Her gikk det langt roligere for seg, forteller Vegard.

– Til slutt: Litt om bilen for de som kanskje ikke helt vet hva dette er?

– Ja, G9 er en SUV i den store familiebilklassen. Den har en batteripakke på hele 98 kWt brutto og kommer med full utstyrspakke standard i toppmodellen, 4x4 og hengerfeste. Prisen er 677.925 kroner, det synes jeg virker svært konkurransedyktig. Jeg har kost meg bak rattet her og kan melde om svært gode seter og høy komfort. Dette kan rett og slett bli en bil konkurrentene skal få slite med, avslutter Vegard.

Få med deg alt fra rekkeviddetesten i vårt livesenter – her:

Video: Her er det helt slutt for Xpeng G9