Mathias (20) kjører firmabil til 3,6 millioner

– Det er en bil som egentlig har alt. Den er komfortabel når du vil det – og brutal når du velger den råeste kjøreprofilen. Det er rett og slett heftige saker, forteller Mathias Fjellskal fra Bergen.

Vi møter 20-åringen på årets Motorfest. Han kjører én av bilene som utvilsomt stikker seg mest ut på veien.

Ikke bare er det én av få Lamborghini Urus i Norge. Den er også knall gul.

– Du er 20 år gammel og kjører Urus. Hvordan er det mulig?

– Det er faktisk firmabilen vår. Vi kjøpte den litt spontant da muligheten dukket opp. Fordelen med biler som dette, er at de stort sett holder seg bra i pris, sier entusiasten.

Ikke den eneste

Det er ikke bare gul Urus Mathias kjører til daglig. Privat eier han en helt ny BMW M3 CS.

– Den er jeg utrolig fornøyd med. For en kjøremaskin det er!

Under panseret på den hviler en 3-liters rekkeseksmotor på 550 hestekrefter. 0-100 km/t er i mål på 3,4 sekunder.

At 20-åringen har stor lidenskap for bil er det ingen tvil om. Tidligere har Mathias eid både Lamborghini Huracan, Huracan Performante, Ferrari 488, Ferrari F12 og en BMW M4 – for å nevne noen.

