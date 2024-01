– Så vidt jeg kjenner til, er det flere Ford Mustang per innbygger i Norge, enn i noe annet land. Inkludert USA. Så interessen er stor. Derfor er det moro å kunne åpne en bilbutikk med en egen heritage-avdeling for klassiske biler, forteller administrerende direktør i RøhneSelmer, Kjetil Hagestande.

Han kikker bort på en hvit 1969-modell Ford Mustang 429 Boss. Den betegnelsen røper at det er en svært potent, og svært sjelden, utgave av den populære sportsbilen til Ford.

Det gjenspeiles i prisantydningen. Den er nemlig på friske 8,5 millioner kroner.

Da får du en 7-liters V8-er på kjøpet. Originalt yter denne rundt 380 hestekrefter – men mange har hentet ut langt mer effekt på disse bilene.

Først i Europa

RøhneSelmer Drammen og Lier har nylig åpnet sin nye bilbutikk. Akkurat som bilen som omtales over, er selve butikken ganske så unik, den også.

Det er nemlig den første i Norge og Europa, som får sin egen avdeling for klassiske biler. Det er ikke bare salg, heller.

– Vi har et dedikert verksted for de klassiske bilene, med noen av de best kvalifiserte mekanikerne man kan få tak i. De er spesialister som kommer rett fra Pony Performance, og har virkelig lidenskap for yrket sitt, sier Hagestande.

RACING: Denne replikaen av Ford GT40 er en av de klassiske bilene som er for salg hos RøhneSelmer i Lier.

Hvorfor tar bilforhandlerne seg så godt betalt?



Vil reise rundt og lete

Heritage-avdelingen har plass til 20-25 biler til enhver tid – og det er selvsagt både US- og europeiske klassikere.

Lokalet rommet alt fra en Ford Anglia, via nevnte 1969 Mustang 492 Boss – til en replika av Le Mans-vinneren GT 40.

– Det finnes fortsatt en god del skjulte skatter i garasjer rundt omkring. Vi kommer til å være ute og lete etter låvefunn og biler som aldri har vært på det åpne markedet før, sier Hagestande.

EGET VERKSTED: De klassiske Fordene har fått et eget verksted – med spesielt utdannede mekanikere.

Seks av ti vil fortsatt kjøpe bil av forhandler

Gjør alt på verkstedet

Fra utstillingslokalet er det et stort vindu inn til verkstedet, der det jobbes med de klassiske bilene.

– Her skal vi gjøre alt fra småjobber, som bytting av ledningsnett, til å bygge opp biler helt fra bunnen av.

Delene får de fra Pony Parts, som er Europas største på deler.

– Mange nordmenn drømmer om å kjøpe en klassisk Mustang. De vil vi legge til rette for. Det har ikke vært en proff plass å gjøre det før. Alle våre biler er sjekket grundig og leveres med garanti, understreker Hagestande.



Krevde 6,5 millioner i erstatning for bil han ikke fikk kjøpt



TIDLØST: Designet på Ford Mustang appellerer til mange.

Shelby-agentur

RøhneSelmer Drammen og Lier har også fått agentur for de helt spesielle Shelby-modellene. Det er ombygde spesialutgaver av blant annet pickupen F-150 og Mustang. I tillegg kan de tilby diverse Shelby-styling til elbilen Mach-E.

I Lier er det allerede Shelby-biler klare til levering. Stort sett handler det om pickupen – med opptil 780 hestekrefter.

– Hvem kjøper disse bilene?

– Det er forskjellige folk. Alt fra gårdbrukere, til fiskere fra Nord-Norge. Felles er at de vil unne seg noe ekstra. Vi regner med å selge 10-15 slike i året.

Prisene på en ny F-150 Shelby er rundt 2,6 millioner kroner. Som varebil.

Spår at halvparten av bilbutikkene blir borte



BEIST: Shelby-utgaven av F-150 er mildt sagt et beist av en bil. Den får opptil 780 hestekrefter.

Video: Norges dyreste bruktbil står også hos RøhneSelmer i Lier: