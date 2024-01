Marius fikk telefon fra England – det var drømmejobben

Første fredag i november lyser det brått opp et anrop fra et engelsk nummer i bilen til Marius Tegneby (44), der han kjører på E6.

15 minutter senere stopper han på Espa, for et par skikkelige magedrag med frisk luft – og en kanelbolle for å feire.

Etter en lang prosess, har han akkurat blitt tilbudt en jobb de aller fleste bare kan drømme om. Det innebærer å flytte til Goodwood, utenfor London. Bort fra venner og familie.

Men hva gjør man ikke, for en stilling i et av bilverdens mest myteomspunnede bilmerker: Rolls-Royce!

PÅ PLASS: Marius Tegneby utenfor sin nye arbeidsplass.

Kuleste tittelen?

Vi som har jobbet som biljournalister i noen år, kjenner godt Marius. Både fra tiden da han var informasjonssjef i Audi – og senere i BMW.

Det har blitt mange turer sammen.

Men aldri har vi hørt han snakke om å skifte beite – og i alle fall ikke noe i retning av følgende stillingsbeskrivelse (trekk pusten, for dette er en munnfull): Head of Global Luxury and Corporate Communications. I Rolls-Royce, der altså.

Nevn en kulere stillingsbeskrivelse enn det! Vi holder ikke pusten mens vi venter ...

Unik: Se hva vi oppdaget i en garasje på fjellet

Sendt fra et hotell

I BMW Group er det mange muligheter for internasjonale stillinger.

– De siste årene har jeg blitt oppfordret til å rette blikket utaskjærs – og i fjor vår bestemte jeg meg for å stå på «interesselisten» og ta frem kikkerten. Lite visste jeg da at denne jobben ville dukke opp i horisonten. Etter noen tips fra kolleger og en runde med både meg selv og HR-avdelingen, gikk jeg «all in». Jeg sendte søknaden fra et hotellrom på jobbreise i München i sommer, forteller Marius.

Brukt Rolls-Royce: Det trenger ikke å koste en formue



Fotball

Ikke bare er det en ny jobbhverdag, men det blir også et nytt land og en ny kultur å bli en del av.

For mange av oss som er interessert i engelsk fotball, høres det dessuten ut som en perfekt jobblokasjon. Men Marius er virkelig ikke engasjert ballsparking. Litt research har han imidlertid gjort:

– Jeg kan opplyse at den lokale laget, Chichester City FC, spiller i åttende divisjon og røk på et tap i siste kamp. Men det blir garantert en tur til Wembley fremover, såpass lover jeg.

– Jeg er ellers stor fan av britisk høflighet og humor – og gleder meg til å bli kjent med ekte, så vel som rare britiske tradisjoner. Cheese Rolling (jage en ost nedover en bratt bakke) og Bog snorkelling (myrsnorkling), for eksempel. Jeg vet at jeg må litt utenfor den klassiske komfortsonen skal jeg oppleve mer enn bare jobben.

Husk å ringe når du skal prøve deg på myrsnorkling da, Marius ...

Det tok 118 år - men med denne er du helt sjef på fjellet



Kjente på nervene

Jobbintervjuet kommer nok aldri til å gå i glemmeboka. Marius satt i forværelset og tenkte «nærmere enn dette kommer du aldri».

– Jeg skal ikke legge skjul på at jeg kjente på nervene, spesielt i siste runde. Skoene var blankpussa og buksepressen like skarp som da jeg gikk i kongens klær i Garden for 25 år siden. Fokuset var selvsagt på topp, men skuldrene sånn passe lave. I en slik situasjon tenker jeg det er viktig at man viser hvem man virkelig er. Ikke bare faglig, men også personlig. Etter intervjuet fikk jeg en omvisning på fabrikken. Jeg tror den praten jeg hadde med mine noen av mine kommende kolleger mens vi gikk rundt der var vel så viktig som hva jeg pratet om i intervjuet.

ELEKTRISK: Her er den første elbilen til Rolls-Royce: Spectre.

Se hva verdens rikeste kan leke seg med nå



Firmabil

Det har allerede blitt en tur til Goodwood, og den nye arbeidsgiveren har hjulpet til med både bosted og firmabil. Ja, for hvilken Rolls-Royce er det han skal ratte rundt i til og fram jobben, egentlig?

– He he, det ble ikke en Rolls-Royce, nei. Men jeg er veldig godt fornøyd med en BMW 440i Gran Coupe.

– Bensinmotor altså...

– Ja, jeg tror det er litt tidlig med elbil ute på den engelske landsbygda ...

Det startet med at kona ville ha ham litt ut av huset



RIKTIG FARGE: Marius foran litt av det enorme fargeutvalget til Rolls-Royce.

Får med seg svanesangen

Men la det ikke være noen tvil. Rolls-Royce har omfavnet elektrifiseringen.

Strengt tatt er det kanskje ingen bilmerker som passer bedre til å gå over til helelektris. De har jo jobbet i over 100 år med å dempe all lyd så mye som mulig, og å gjøre girskiftene som sømløse som overhodet mulig.

– I løpet av 2030 er hele modellutvalget til Rolls-Royce elektrisk. Det betyr at jeg både får med meg svanesangen til den smått legendariske V12-motoren og lanseringen av modellene som etterfølger Rolls-Royce Spectre – den første elektriske Rolls-Royce modellen, eller som Rolls-Royce Motor Cars selv sier; først og fremst en Rolls-Royce.

Bli med til fabrikken: Her lager de verdens mest eksklusive biler



Trist

Tiden mot oppstart 1. mars går fort nå. Nedtellingen er i full gang. Et nytt kapittel står for tur ...

– Det blir selvsagt trist å reise fra familie og venner, men besøkskalenderen begynner allerede å fylle seg opp. Dette er en mulighet som ikke vokser på trær, så jeg skal absolutt ta vare på den. Også vet jeg vet at jeg kommer til å glede meg til å dra hjem til Norge både på sommer- og juleferie, når den tid kommer.

Video: Denne dukket opp på fjellet - og vi fikk kjøre den!

Video: Verdens dyreste: Med denne blir du helt sjef på fjellet

Video: Prøvekjøring i full smoking: