Du har kanskje sett det ute i trafikken du også: Biler som mangler skilt foran – og som noen ganger har det liggende i frontruten i stedet.

Årsakene til dette kan helt sikkert være mange og varierte. Mange tror åpenbart også det er lov, så lenge skiltet er med i bilen. Men kjøretøyforskriften er klinkende klar: Det er påbudt å ha synlig kjennemerke både foran og bak på bilen.

Det fikk fem bileiere kjenne på lommeboka da de ble vinket inn til kontroll på Lillestrøm trafikkstasjon denne uka.

Kan lett fjernes

– 3.000 kroner i gebyr til fører og monteres riktig før videre kjøring, skriver Vegvesenets Bjørn Uno Rogneby i sin rapport.

På spørsmål fra Broom tidligere om det ikke har noen betydning at skiltet ligger i frontruten, svarte Rogneby slik:

– Nei, når det ligger der er det ikke forskriftsmessig montert. Det kan jo også lett fjernes ved fotobokser og lignende.

Klaget på skiltfeil – unngikk fartsbot

HJELPER IKKE: At kjennemerket ligger i frontruten er ikke noen formildende omstendighet hvis man blir stoppet. Foto: Statens vegvesen.

36 av 40 fikk reaksjon

Han bekreftet også at dette ikke er noe helt uvanlig syn når Vegvesenets folk er ute og kontrollerer:

– Vi er nok borte i dette ukentlig, fortalte Rogneby.

I denne kontrollen ble totalt 40 kjøretøy sjekket, av disse fikk 36 reaksjoner.

To førere av lette lastebiler manglet yrkessjåførkompetanse, her endte deg med anmeldelse og kjøreforbud. En fører manglet førerrett for kjøretøyet han kjørte, det ga anmeldelse og kjøreforbud.

Feil farge? Da kan du også få 3.000 kroner i bot



Satt på bilbeltet

Videre hadde to førere brudd på kjøre og hviletidsbestemmelsene og kjørte uten å benytte sjåførkort i bilens fartsskriver. Det ga anmeldelse.

Det ble også delt ut to beltegebyr på 1.500 kroner, der fører satt på bilbeltet. To lastebiler manglet lovpålagt bombrikke, 8.000 kr i gebyr til bileier.

To varebiler hadde over 500 kilo overlast, Her ble det 3.000 kr i gebyr til fører og beskjed om å laste om før kjøringen kunne fortsette.

LES MER: Denne forklaringen slo ikke an hos kontrollørene...

Video: – Dette er det beste skiltet jeg har sett!