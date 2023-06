I mange år har det vært lønnsomt å importere brukte biler til Norge. Prisene i mange europeiske land har ligget et godt stykke under de norske. Og selv om man har måttet betale moms og ofte avgifter, har det likevel vært god butikk.

De siste årene har mye handlet om elbiler også her. Det har vært høyt etterspørsel og ventelister på mange biler i Norge. Bruktimport har vært en måte å komme rundt dette på.

Alt fra privatpersoner til store importører har hentet inn biler – og tjent gode penger.

80 prosent ned

Men nå er det helt bråstopp i dette markedet. Tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) viser at bruktimporten så langt i år er rundt 80 prosent under fjorårets nivå.

Dette skyldes ifølge OFV særlig lav kronekurs, samt pris- og kostnadsøkninger i andre europeiske land. Euroen har satt nye rekorder mot den norske kronen i år. Det slår direkte ut på bilprisene.

ANDRE VEIEN: Mange har importert brukte dieselbiler til Norge opp gjennom årene. Nå går flere andre veien, ut av Norge.

Flere ut enn inn

Etter lang tid med masse import av nesten nye elbiler, har nå flere entusiastbiler kommet inn på topplisten igjen. Blant disse er Ford Mustang, Chevrolet Corvette og Camaro. Dette er gamle travere på bruktimportfronten, som har kommet inn i ganske betydelige antall i mange år.

En ny trend i bilmarkedet er at import blir erstattet med eksport av brukte biler. Bruktimportører og andre bilforhandlere har begynt å eksportere brukte biler fra Norge til Europa. Blant annet fordi myndighetene har gjort eksport av bil enklere enn tidligere, og at dagens valutakurs gjør det gunstigere enn før. Det er faktisk flere brukteksporterte enn importerte biler så langt i år – det er nytt.

Nissan Leaf er elbilen det er flest av i Norge. Dette er også en attraktiv bruktbil i mange andre europeiske land.

Elbiler ut av Norge

En god del elbiler havner nå i land øst i Europa. Senest denne uken så vi i Broom to Ukraina-registrerte bilfraktere på vei ut av Norge, med elbiler på plan og tilhenger.

Eksport kan nok også bli en løsning for mange brukte bensin- og dieselbiler, der tilbudet nå er større enn etterspørselen her hjemme. Mange modeller blir fortsatt oppfattet som kurante i bruktmarkedet. Men det er også biler som absolutt ikke er enkle å selge nå, i et marked der elbilene for alvor også begynner å gjøre seg gjeldende også på bruktbilfronten.

