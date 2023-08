Enten du liker det eller ikke: Vi nærmer oss slutten av sommeren. Men fortsatt kjører mange rundt med vinterdekk på bilen, det har de gjort i hele sommer.

Det er ingen frist for når piggfrie dekk skal av, og dermed heller ikke noen bøter om man blir stoppet med disse i en kontroll.

Da tenker du kanskje at det ikke er noe problem? I så fall tar du dessverre feil.

Du kan kjøpe til halv pris - men det er ikke så lurt

Direkte farlig

– Vi vet at 20-25 prosent av norsk bilister i områder hvor piggfrihandelen er høy, kjører med piggfrie vinterdekk om sommeren. Det vet vi kan være direkte farlig, sier Jon Erik Ludvigsen hos Forhandlerforeningen dekk & felg, til Broom.

Hovedårsaken er at mønster og gummiblanding i et vinterdekk er ganske forskjellige fra et sommerdekk. Gummiblandingen i vinterdekket er for det første mykere, og sammen med tversgående mønster og lameller, sørger den for et godt veigrep på glatt og kaldt underlag.

Et sommerdekk har hardere gummiblanding og langsgående riller. Rillene sørger blant annet for å transportere bort vann effektivt, slik at man unngår vannplaning.

Når temperaturen stiger, vil gummien i et vinterdekk etter hvert bli så myk at veigrepet blir mye dårligere. Allerede ved sju til ni varmegrader kan du risikere betydelig lengre bremsestrekning, mer ustabilitet, dårligere drenering og økt fare for vannplaning.

Trodde dekkene var nye - det var langt fra sannheten



STORE FORSKJELLER: Til venstre et typisk vinterdekk, til høyre et typisk sommerdekk.

Økte med sju meter

Flere tester viser at bremselengden fort øker med 20 prosent. Ett eksempel: I fjor testet NAF bremselengder med sommer- og vinterdekk på elbilen Opel Mokka-e. Da testen ble gjort, var det ikke mer enn 12 grader. Likevel var forskjellene store.

ADVARER: NAF-rådgiver Jan Harry Svendsen understreker viktigheten av å bruke sommerdekk om sommeren. Foto: NAF

– I 80 kilometer i timen hadde bilen med vinterdekk sju meter lengre stopplengde. Det tilsvarer en og en halv billengde, sier NAF-rådgiver Jan Harry Svendsen.

Konsekvensene kan bli at man kjører på noen i høy hastighet, der man ellers ville klart å stoppe. Marginene er skjebnesvangre og det kan i ytterste konsekvens stå mellom liv og død.

– Dette er dramatiske tall og viser hvorfor det er så viktig å legge om fra vinterhjul til sommerhjul, sier NAF-rådgiveren.



Selv et godt slitt sommerdekk klarer seg ofte bedre på sommerføre enn et vinterdekk med godt mønster. Det kan du høre mer om i videoen under.

– Det finnes ikke noe som heter helårsdekk