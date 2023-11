– Mange skjønner ikke at det er gratis

Vi nordmenn er verdensmestere i tilhenger. Det finnes over én million av dem i garasjer, utehus, låver og på gårdsplasser rundt om i landet. I tillegg ikke rent få tilhengere som man kan leie, eller låne gratis.

En av aktørene i dette markedet er Freetrailer. De tilbyr gratis utlån av tilhengere hos partnere i Norge, Danmark, Sverige, og Tyskland.

Selskapet tjener hovedsakelig penger på at kunder som IKEA, Obs og Europris betaler for reklamen på tilhengerne.



Skjønner ikke at det er gratis

Her hjemme opplever de en kraftig økning. Fra januar til oktober i år gikk antall månedlige bookinger fra 4.400 til 12.000. Men Norge-sjef Lars Kronqvist tror fortsatt det er mange som ikke skjønner at dette er gratis.

GRATISLÅN: Lars Kronqvist er sjef for Freetrailer i Norge.

– Vi har nå 575 tilhengere over hele Norge, og mange av dem er utlånt så og si hele tiden. Men noen steder er det flere som står stille mye av tiden. Jeg mistenker at det er mange som ikke helt skjønner at det kan være gratis, og at man heller ikke trenger å handle der for å låne tilhengeren, sier Kronqvist.

APP: Bestillingen gjøres via Freetrailers app. Det er også mulig å ha henger lenger enn tre timer, hvis du betaler for det.

Her er de mest populære

Det eneste man trenger for å låne hengeren gratis er å laste ned Freetrailer-appen. Den kan også brukes hvis man skal benytte seg av gratis-hengere på alt fra IKEA til Obs bygg. Man kan selv velge om man vil forsikre tilhengeren for en liten sum. Det koster også et lite beløp hvis man vil låne den lenger enn tre timer, eller forhåndsreservere.

De mest populære tilhengerne i landet finnes i Oslo-regionen, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand.

– Dette er gjerne på store og synlige varehus, som har vært gode på å fortelle om tilbudet. Når noen først oppdager at de kan låne de gratis, så forteller man det ofte videre til venner og kjente. Likevel er de ikke lånt ut så mye at det blir umulig å få tak i en selv, sier Freetrailer-sjefen.

DEKNING: Freetrailer har nå 575 tilhengere spredt ut over i Norge. Ikke alle er like mye i bruk.

Ikke være flau

De minst utlånte tilhengerne finner vi blant annet på Notodden, Bjørkelangen, Sande, Nordfjordeid og Drammen.

– Når vi ser hvor populært dette tilbudet er på så mange steder, er det ingen god grunn til at det ikke skulle være det over alt. Det er vanligvis ganske dyrt å leie en tilhenger og dette er også hengere som er litt større enn det man vanligvis har hjemme. Varehusene og andre som har dem plassert utenfor har ingen regel om at man må handle der for å låne dem. De ønsker å yte god service og samtidig bruke tilhengerne som kjørende reklameplakater, så man trenger ikke være flau for å låne uten å kjøpe noe, avslutter Kronqvist.

