Hvert år for forsikringsselskapene inn mange skadesaker som følge av at biler har mistet hjul under kjøring.

Ofte er det snakk om store karosseriskader, enten på eget kjøretøy eller på andre kjøretøy som har blitt truffet av det løse hjulet. Treffer hjulet en syklist eller fotgjenger, kan utfallet bli fatalt.

– Det er bare tilfeldigheter som gjør at mennesker ikke blir alvorlig skadd når et hjul løsner i høy fart. Hvis en bil plutselig mister et hjul i 80-90 kilometer i timen, er det lett å tenke seg konsevensene, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Skjer nærmere 500 ganger hvert år

Hovedårsaken til at biler mister hjulene, er at hjulboltene ikke er skrudd godt nok til.

Beregninger Gjensidige har gjort for forsikringsbransjen, viser at nærmere 500 bileiere opplever at hjul løsner hvert år, de fleste i forbindelse med omlegging til vinterdekk eller sommerdekk.



Arne Voll hos Gjensidige, har tidligere uttalt at mange har brukt feil moment under monteringen. Ofte er dette for svakt, noe som igjen medfører at et hjul kan løsne.

– Noen fester også felgen skjevt på navet, slik at vibrasjoner og kjøring gjør at hjulet løsner. Andre igjen jekker opp bilen, setter på hjulene og senker bilen ned igjen, men glemmer å trekke til hjulbolter/-muttere. Da snakker vi naturligvis en opplagt brukerfeil, sier Voll.

HA DEN I BILEN: Det kan være lurt å ha en hjulmutternøkkel eller et hjulkryss lett tilgjengelig i bilen etter hjulskift.

Viktig å etterstramme

I tillegg peker både Voll og Clementz på en annen viktig årsak: At man glemmer å etterstramme hjulboltene. Selv om hjulene er festet forskriftsmessig, kan nemlig kjøring og vibrasjoner føre til at boltene løsner. Etterstrammingen bør gjøres etter 10-30 kilometer, er anbefalingen fra If.

Heldigvis oppdager de fleste at det er noe galt, før hjulet løsner helt. Hvis man oppdager en ulyd fra hjulene, uforklarlige vibrasjoner eller at bilen og styringen oppfører seg annerledes enn normalt, bør man stoppe å ta en sjekk. Da kan det være lurt å ha hjulkryss eller muttertrekker lett tilgjengelig i bilen.

– I dag er det faktisk biler som kommer uten hjulmutternøkkel eller hjulkryss, selv om dette er viktig utstyr. Et enkelt hjulkryss koster imidlertid ikke mer enn fra en hundrelapp og oppover, så det bør man skaffe seg, avslutter Clementz.



