Mange norske bilførere på dyster liste

Antallet dødsulykker på norske veier har vist en negativ tendens de siste årene.. Og en av de største årsakene til ulykkene, er ruskjøring.

Likevel er det mange som tar sjansen på å sette seg bak rattet etter å ha inntatt alkohol og andre rusmidler.

– Skremmende



I en ny undersøkelse svarer nemlig hele 14 prosent at de har kjørt i ruspåvirket tilstand én eller flere ganger.

Undersøkelsen er utført av Respons Analyse, på vegne av forsikringsselskapet Fremtind.

– Det er skremmende tall. Når vi drikker, svekkes dømmekraften, risikoforståelsen og reaksjonsevnen. Derfor hører alkohol og bilkjøring slett ikke sammen, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind, som er forsikringsselskapet til Sparebank 1 og DNB.

VIKTIG ÅRSAK: Alkohol og andre rusmidler er en av de største årsakene til dødsulykker på norske veier. Foto: Illustrasjonsbilde

Forårsaker mange dødsulykker

Én av fire dødsulykker i trafikken skyldes rus, ifølge MA- Rusfri Trafikk.

– Nå som julebord- og festsesongen er i gang, gir det en økt risiko for å kjøre med promille på vei hjem. Men det kan få fatale konsekvenser for deg selv og dine medtrafikanter. Bestem deg for å la bilen stå allerede før festen, og ikke kjør før du er uthvilt, årvåken og klinkende edru, oppfordrer Hofstad-Nielsen.

Mange forholder seg til en 12-timers regel, for å vite når det er trygt å kjøre dagen etter man har drukket. Hofstad-Nielsen sier denne regel ikke alltid er til å stole på.

