Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om den ganske spesielle Peugeot 407 SW, som kom i 2004.

Da 407-serien ble lansert, var Peugeots ambisjoner store – og forventningene skyhøye. Det siste gjaldt ikke minst den nye stasjonsvognmodellen 407 SW, som for alvor skulle sørge for at Peugeot tok steget opp til å konkurrere med de tyske premium merkene. Jeg husker godt at blant andre Audi ble nevnt som en naturlig konkurrent for den nye modellserien.

Stasjonsvogn – eller coupé?

Det var mange som stusset litt over denne egen-posisjoneringen, men den var ikke så merkelig som det kan virke. De kom fra en stor suksess med forgjengeren 406, og dette ga Peugeot-toppene blod på tann. Nå var tiden endelig kommet for å spise kirsebær med de store, og den modellen som først og fremst skulle sørge for det, var nettopp 407 SW – stasjonsvognmodellen.

Og her kom en stasjonsvogn som ikke lignet så veldig på en klassisk stasjonsvogn. Det var vanskelig å bestemme seg for om den så mest ut som en litt langstrakt kupé-modell eller ja, en stasjonsvogn. Uansett ble det veldig tidlig klart at mange i hvert fall ikke anså bilen som en fullverdig stasjonsvogn, til det var den langt fra rommelig nok.

UVANT: Slik tok den nye 407 SW seg ut skrått bakfra - Uvant designløsning, men i mine øyne vellykket. Foto: Peugeot

Design og glasstak fristet

Peugeot-kunder som hadde gledet seg til neste generasjon familiebil, og som var bortskjemt med de rause plassforholdene i 406, ble sørgelig skuffet, noe som også ble synlig i salgstallene – 407 SW tok aldri av. Det hjalp heller ikke stort på en dårlig statistikk at jeg ga bilen en sjanse et par års tid, i en sølv metallic SW med bensinmotor på 1,7 liter med 116 hk, levert av selveste Prøven Bil i Trondheim.

Hvorfor valgte jeg da denne bilen, når så mange andre var temmelig lunkne til den? Svaret er først og fremst design – jeg syntes bilen var lekker utvendig, og interiøret var ikke mye dårligere. Dessuten hadde den det store panorama glasstaket, som jeg har vært svak for helt siden jeg opplevde det første gang i Peugeot 307 SW.

Executive

Også jeg oppdaget raskt at plassforholdene lå langt etter tilsvarende modell av 406, men bilen var uansett stor nok for meg, så da så... Tallenes ale var imidlertid klar, og den ga skeptikerne rett. Et bagasjerom på 448 liter i en såpass stor bil? Hmmmm...

Peugeot 407 ble produsert til 2011, da den ble erstattet av 508. Modellutvalget omfattet også en todørs coupé og en firedørs sedan, i tillegg til SW-modellen. Av utstyrsnivåer kunne man velge mellom Comfort, Sport og Executive, og det var den siste og best utstyrte jeg hadde.

BRA FØRERPLASS: Peugeot leverte førerplass på godt nivå i 407. Også her begynte litt større skjermer - med bl.a. navigasjonssystem - å dukke opp. Foto: Peugeot

Behagelig transport

Til utstyret hørte blant annet Bluetooth, CD-spiller og en enkel cruisekontroll. Bilen hadde også stabilitetssystem (ESP) og sentrallås, men start/stopp foregikk fortsatt med tenningsnøkkel. Rattet var kjemisk fritt for knapper og brytere, men til gjengjeld var det mye å velge i av den sorten på midtkonsollen og dashbordet ellers.

Bak rattet var Peugeot 407 SW en trivelig opplevelse. Jeg husker en god kjørestilling og bra siktforhold. Selve førersetet fortjente også godkjent karakter, selv om sitteputen kunne vært litt lengre. Bra klimaanlegg bidro med sitt til trivsel bak rattet – og kjørekomforten holdt godt Peugeot-nivå, med andre ord behagelig transport!

UENIGHET: Det var absolutt delte meninger om designet på den nye modellen. Noen syntes det var elegant, andre hadde helt motsatt oppfatning. Foto: Peugeot

Presist girskift

Det eneste jeg måtte være ekstra påpasselig med, var passering av fartshumper – det lange overhenget foran gjorde at snuten lett kunne duppe nedi asfalten om humpene ble tatt litt for raskt.

En bensinmotor på 1,7 liter med 116 hk effekt er sånt mange ler av i dag, når det florerer av elbiler med flere hundre hestekrefter. Men den gangen var dette en grei motoreffekt, som ga toppfart oppunder 200 km/t – og akselerasjon 0 – 100 km/t på 11,3 sekunder. Ikke ytelser å skryte mye av, men helt akseptabelt for en bil som denne den gangen. Kreftene ble distribuert til forhjulene via en fin femtrinns manuell girkasse med lett og presist girskift.

LITE PLASS: Bildet antyder at det går mye bagasje inn her, men sannheten er at volumet til bagasje var skuffende lite for en såpass stor bil. Foto: Peugeot

Forbruk midt på treet

At valget falt på akkurat denne motoren, var definitivt økonomisk motivert. Jeg kunne nok veldig gjerne heller ha tenkt meg 2,0-literen på 136 hk. Den senket akselerasjonstallet fra 11,7 til 9,1 sekunder – men så var det dette med prisen, da! Pristillegget for 2,0 liter var nemlig i det høyeste laget for min smak, så da endte det med den mer sedate 1,7-literen. Forbruksmessig plasserte SW seg nokså midt på treet, med et snitt ved blandet kjøring på 0,97 l/mil, ifølge fabrikken.

Målestandarden var den gangen det mer optimistiske NEDC, så sannsynligheten er nok stor at mitt faktiske snittforbruk lå en del høyere enn som så...

Beskjeden bakkeklaring

Ellers var det motoralternativer nok å velge blant for 407-serien, slik det var det for de fleste merker den gangen. Peugeot 407 kom helt fra starten med fire forskjellige bensinmotorer – fra 1,7 til 3,0 liter - og en dieselmotor (1,6 liter). «Flaggskipet» var en V6 med 211 hk og toppfart 235 km/t.

Selv om Peugeot 407 SW gjerne ble definert som en familiebil i mellomklassen, så var dette en relativt stor bil. Den var 4,76 m lang og 1,81 m bred, og hadde en akselavstand på 2,73 m. Høyden var 1,48 m, som var mer innstegsvennlig enn ventet – men til gjengjeld var bakkeklaringen beskjedne 130 mm – og svingdiameteren var heller ikke egnet til å imponere med sine 12 meter.

GLASSTAK: Det store glasstaket var en medvirkende årsak til mitt to-årige samliv med en Peugeot 407 SW. Foto: Peugeot

750 biler i året

Ellers kunne bilen trekke tilhenger med brems på 1.300 kg. Egenvekten var 1.455 kg, og det var rom for nyttelast på 635 kg, som var bra kapasitet.

Som nevnt ble ikke Peugeot 407 SW noen salgssuksess. Det ble for øvrig ikke 407-serien i det hele tatt.

I løpet av modellens levetid fra 2004 til 2011 ble det registrert 5.202 nye Peugeot 407 i Norge, eller i snitt litt under 750 biler årlig. Til sammenligning leverte Suzuki 5.309 biler av modellen SX4 i samme periode, BMW fikk ut 5.159 X3, det ble registrert 11.099 nye Subaru Forester, 14.272 Honda CR-V, 21.269 Skoda Octavia og hele 43.546 biler av den suverene markedslederen, Volkswagen Golf!

