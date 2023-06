Mange kjøpte med én gang de fikk se bilen

Denne uken hadde Volvo verdenspremiere på sin nye EX30 i Milano. Samtidig som bilen ble vist for første gang, åpnet også salget i Norge.

Og det skal Volvo-forhandlerne ha merket godt, det var en rekke kunder som meldte sin interesse umiddelbart etter at bilen var offisiell.

– Vi går ikke ut med tall, men jeg kan si så mye som at vi har solgt et betydelig antall biler allerede. Interessen for EX30 har vært stor lenge. Og det er tydelig at mange likte det de fikk se i Milano, sier Erik Trosby som er kommunikasjonssjef for Volvo i Norge.

Bred målgruppe

EX30 er en lenge etterlengtet bil for Volvo. De siste årene har de manglet en klar innstegsmodell. Det får de med EX30 som har en startpris på svært gunstige 321.900 kroner.

TRAFF: Volvos norske kommunikasjonssjef Erik Trosby forteller om stor interesse for nye EX30.

– Hvem tenker dere er i målgruppen her?

– EX30 er en bil som vil appellere til mange. Vi har tro på at både de rimeligste og de dyreste utgavene vil selge godt, kanskje til litt forskjellig typer kunder. Tradisjonelt er jo vi nordmenn glade i mest mulig utstyr. Men her har vi en klar innstegsmodell som vi tror vil være interessant for mange som enten ikke kan, eller ikke vil, bruke veldig mye penger på bil. Det blir spennende også for oss å se hvordan EX30 treffer de ulike målgruppene, sier Trosby.

Dette er designeren spesielt fornøyd med



SJEFEN: Volvo-toppsjef Jim Rowan (til venstre) presenterte selv EX30 på scenen i Milano.

Veldig god tilgang på biler

Testkjøring med presse skjer i høst. Så er de første demobilene ventet til Norge første kvartal neste år, da vil også de aller første kundebilene etter planen komme til landet.

Etter at det i flere år har vært leveringsutfordringer og ventetid på mange biler, har det nå endret seg for mange modeller. Trosby sier dette om tilgangen på biler til Norge:

– Den er veldig god. Vi tror vi skal kunne levere et stort antall biler.

Her var det slutt for Volvo V40



KOMPAKT: Volvo EX30 er en kompakt crossover med lengde på 4,23 meter. Den går inn i en klasse med mange konkurrenter.

Toppmodell fra 421.900 kroner

Rimeligste EX30 har for øvrig én motor og rekkevidde estimert til 344 kilometer.

Velger du Single Motor Long Range øker rekkevidden til 480 kilometer. Denne har startpris på 366.900 kroner. Den topputstyrte Ultra-utgaven kommer på 396.900 kroner. Dette kan fort bli bestselgeren.

Twin Motor får du (i alle fall fra start) kun i Ultra-utgave. Prislapp: 421.900 kroner. Volvo går for klart definerte utstyrspakker her. Hengerfeste er omtrent det eneste du kan få ekstra.

Billigste Volvo på mange år – les mer om EX30 her:



Fra premieren: Se første video av EX30 under