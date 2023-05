Den danske gründeren Henrik Fisker er endelig klar for å starte utleveringene av biler til norske kunder. Til bransjenettstedet Bilbransje24, uttaler han at de som bestilte først, vil få bilene sine allerede i løpet av mai. Kun Danmark er noen dager foran oss i køen.

Den amerikanske elbilprodusenten bygger bilene sin på Magna Steyr-fabrikken i Østerrike – og SUV-en Ocean er den første modellen ut.

Med lang rekkevidde og en gunstig pris, skal rundt 2.000 nordmenn ha latt seg friste til å reservere på bilen.

Gjør som Tesla?

I forbindelse med Nordic EV Summit som akkurat nå avvikles i Lillestrøm, bekrefter Fisker ovenfor Bilbransje24 at den første «forhandleren», eller Center+ som det kalles i Fisker-verden, kommer i Vestby. Åpningen av denne blir i juni/juli.

Siden de første bilene kommer før Center+, må disse leveres ut på en annen måte.

Blant annet har man sett på å levere ut biler på parkeringsplassen på Nova Spektrum i Lillestrøm, slik Tesla har gjort.

Les mer om intervjuet med Henrik Fisker på Bilbransje24 her (betalingsmur)

MØTE: Broom har truffet Henrik Fisker flere ganger - sist i forbindelse med Norgespremieren på Fisker Ocean.

Nordmann på toppen

Selv om det blir provisorisk i starten, er planen at alle bilene som er bestilt skal leveres ut til kunder i løpet av året. I alle fall lanseringsmodellen One, understreker Fisker.

Vi har tidligere fått bekreftet at det er Mekonomen som tar seg av service på Fisker Ocean.

Den skandinaviske organisasjonen teller nå rundt 20 mennesker. Norske Joar Tenfjord leder denne.

Neste år er planen at tallet skal opp mot 60.



Klasseledende rekkevidde

For ikke lenge siden kunne Fisker fortelle at rekkevidden til Ocean blir bedre enn forventet. Den er på opptil 707 kilometer – og dermed best i klassen.

Produksjonen av de første bilene er alt godt i gang. De 5.000 første bilene som blir bygget er også de mest avanserte, nemlig såkalte One Edition, med alt utstyr.

Disse bilene ble solgt på 30 dager – og det snakkes om totalt over 60.000 reservasjoner på bilen rundt om i verden.

TØFF: Fisker Ocean er en barsk SUV som har flere egenskaper norske kunder vil sette pris på. God rekkevidde, mye utstyr og solide ytelser er på plass.

Tre varianter

Du får Ocean i tre utstyrsgrader: