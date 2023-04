Jeep: Da tenker du kanskje på digre og svulstige SUV-er, heftige terrengegenskaper og gjerne en stor bensin- eller dieselmotor under panseret.

Nettopp det har vært mye av identiteten til den amerikanske bilprodusenten gjennom flere tiår.

Kontrasten er derfor ganske stor til deres spiller nye modell Avenger. Det er en kompakt-SUV, den er elektrisk og har kun drift på forhjulene.

Jeep Avenger Pris fra: 339.000 kroner

Rekkevidde: 400 kilometer

Kommer til Norge i sommer

Det er trolig ikke oppskriften på en salgssuksess i Jeeps hjemland. I Europa, og ikke minst hjemme i Norge derimot, har nykommeren fått en solid mottakelse.

200 nordmenn har allerede bestilt Avenger, før de i det hele tatt har sett bilen. Målet hos den norske importøren er å selge rundt 1.000 eksemplarer allerede i år.

Nå har vi endelig testet bilen, og for dem som har bestilt: Her er det mye å glede seg til.

Se vårt førsteinntrykk av bilen øverst i saken.

REKKEVIDDE: Batteripakken på Avenger er 54 kWt som gir en rekkevidde på inntil 400 kilometer. Bilen bygger på samme plattform (eCMP) som blant annet Peugeot e-2008.

Hvordan er den å kjøre?

I enkelte biler finner du deg til rette ganske fort bak rattet. Avenger er en slik bil. Sittestillingen er god. Det samme er plassen foran, selv om det er en svært kompakt SUV vi snakker om her. Eller skal vi kalle det en crossover?

På veien oppleves bilen nesten overraskende komfortabel. Det er ingen tvil om at nettopp dette har blitt prioritert. Avenger flyter fint over ujevnhetene og takler også skarpere humper og dumper godt.

Styrefølelsen er fint balansert. Dessuten er støynivået på et behagelig nivå inne i kupéen.

Spesielt sportslig er den ikke – men det har strengt talt ikke vært noe mål for Jeep heller. 156 hestekrefter holder helt greit til det daglige. 0-100 km/t gjøres unna på 9 sekunder. Men det er kun om du kjører bilen i «Sport». Det er da du har tilgang på «alle» de 156 hestene.

Kjører du bilen i «Normal» faller effekten til 109 hestekrefter. Med «Eco» har du bare 82 hestekrefter til rådighet.

TRIVELIG: Du finner deg godt til rette i førerposisjon. Det er kun med dyreste utstyrsgrad «Summit» du får gult dashbord.

Ikke 4x4

Jeep er synonymt med solide terrengegenskaper. Selv om Avenger kun har drift på forhjulene, understreker Jeep likevel fokuset på fremkommelighet – i sitt segment.

Klasseledende bakkeklaring på 20 centimeter og en såkalt angrepsvinkel på 20 grader bidrar positivt. Men du kommer naturligvis ikke unna at tohjulsdrift har sine naturlige begrensninger.

Jeep forklarer at Avenger i første omgang kun fås med tohjulsdrift, fordi markedet i Europa ønsker det.

Den gode nyheten for firehjulsdrift-glade nordmenn er at Avenger kommer med det. Allerede neste år skal Jeep vise oss en ny versjon av bilen med 4x4.

OFFROAD: Avenger er utstyrt med tre ulike kjøreprofiler designet for offroad-kjøring: Sand, mud eller snow.

Rekkevidde/forbruk

Avenger benytter samme plattform som konsernslektningene Opel Mokka-e, Peugeot e-2008 og Citroën ë-C4. De deler dermed samme motor og batteripakke, som nå er oppdatert.

Effekten på elmotoren har økt fra 136 til 156 hestekrefter. Samtidig jobber hele drivlinjen mer effektivt, noe som gir positive utslag på forbrukstallene.

Oppgitt forbruk er 15,6 -15,7kWt/100 kilometer. Med variert kjøring i fjellheimen rundt Malaga, havner vi på ganske nøyaktig 16 kWt/100 kilometer som er et pent tall. Men vi må legge til at det skjer i hyggelige temperaturer på rundt 27 grader.

Batteripakken er forresten på 54 kWt, som bidrar til en rekkevidde på inntil 400 kilometer.

HURTIGLADING: Maks ladehastighet er 100 kw. Jeep lover at ladetiden fra 20-80 prosent skal ta 24 minutter.

Plass og praktiske løsninger

Hva får du med deg?

Avenger er kun 4,08 meter lang og dermed ingen plassmester. Bagasjerommet tar unna 355 liter, eller 1.250 liter dersom du legger ned baksetene.

Tilhengerfeste er ikke mulig, men du kan frakte 50 kilo taklast.

OK: Bagasjerommet tar unna 355 liter, helt ok i denne klassen.

Livet i baksetet:

Kompakte mål merker du også tydelig i baksetet. Her er det litt som man kan forvente av en kompakt-SUV i denne klassen: Snaut med beinplass for voksne. I alle fall dersom du planlegger en langtur...

SNAUT: Plassen i baksetet er ikke veldig god. Men vi må huske på at bilen kun er fire meter lang.

Bak rattet:

Du sitter relativt høyt, med god oversikt på veien. Som vi allerede har nevnt, liker vi sittestillingen og setene godt.

Går du for utstyrsgraden Altitude eller Summit, får du også massasje i setene, flerfarget komfortbelysning og soltak. Sistnevnte blir jo sjelden feil og får kupéen til å virke litt romsligere.

Jeep er opptatt av at interiøret skal oppleves funksjonelt. Det har de lykkes med. Blant annet ved fysiske knapper for klimaanlegget – en MYE bedre løsning enn touch som veldig mange andre har i dag.

Girspaken er erstattet med fysiske knapper – faktisk på samme vis som Aston Martin. Her har du én knapp for drive, én for revers og så videre. Interiøret har ellers flere smarte oppbevaringsrom på til sammen 34 liter.

SMART: Legge merke til oppbevaringsrommet foran under luftdysene.

Design

Utenpå:

Hvis vi skal trille en terning på eksteriørdesignet, er den jammen ikke lagt unna en sekser.

Selv om Avenger ikke er den største gutten i klassen, uttrykker den selvsikkerhet gjennom barske linjer og et «bold» design. Akkurat som en Jeep skal.

Sammenlignet med de andre modellene, som bygger på samme plattform, syns vi utvilsomt Avenger ser best ut.

Dette er en bil som skiller seg tydelig ut på veien, spesielt hvis du velger den i rød eller gul – som våre testbiler. Du blir rett og slett glad når du ser bilen – og den skuffer ikke i virkeligheten. Til de som har bestilt er det bare å glede seg til å se bilen stå utenfor garasjeporten.

I Norge tilbys Avenger i syv ulike farger. I tillegg kan den tilpasses individuelt med ulike grafiske elementer, som for eksempel kontraststriper over panser og tak. Mulighetene er mange.

BARSK: Vi har sansen for eksteriørdesignet. Bilen ser hakket barskere ut enn den egentlig er...

Innvendig:

På innsiden er det ikke like mange designelementer å peke på, men det fremstår luftig og ryddig.

Infotainmentskjermen på 10,25 tommer er standard på alle utstyrsnivåer, mens de digitale instrumentene er enten 7 eller 10,25 tommer, avhengig av utstyrsgrad.

En del hardplast her og der kommer vi ikke unna, men med en startpris på rett i underkant av 340.000 kroner, kan man heller ikke forvente skyhøy opplevd kvalitet. Da må du bokstavelig talt opp i størrelse.

UNDER 400.000: Går du for toppmodellen «Summit» er prisen 389.900 kroner. Da får du en godt utstyrt bil.

Techfaktor

Avenger leveres med en rekke sikkerhets- og assistentsystemer som standard, slik som automatisk nødbrems, filholderassistent og hill descent controll. Sistnevnte er genial i terrenget, når du skal kjøre ned en bratt bakke.

Aktiverer du hill descent, sørger bilen for å opprettholde akkurat den hastigheten du velger, uten at du trenger å gjøre noen ting. Det er bare å lene seg tilbake, og la teknikken ta seg av resten.

Varmepumpe og egen app for lading og forvarming er også standard.

Velger du toppversjonen «Summit» får du blant annet LED-lys hele veien, selvkjøring på nivå 2, blindsonevarslig og ryggekamera med 360 graders visning.

LAV VEKT: I tillegg til at selve drivlinjen har blitt mer effektiv, har Jeep jobbet mye med aerodynamikk og lav luftmotstand. Vekten på bilen er heller ikke all verden. Bilen veier rett over 1.500 kilo.

Konklusjon

Jeep Avenger kommer inn som et friskt pust i klassen hvor konkurransen allerede er beintøff.

Ironisk nok på en Jeep, er ikke terrengegenskapene bilens styrke. Mange nordmenn vil nok savne firehjulsdrift, selv om altså bakkeklaringen på Avenger er blant de beste i klassen.

Tar vi utgangspunkt i startprisen på 339.900 kroner, mener vi dette er mye bil for pengene. Du får en rekkevidde på inntil 400 kilometer, god landeveiskomfort og ikke minst et design folk snur seg begeistret etter.

Vi setter bilen på prøve i terrenget – se hvordan det går her: