Det vakte stor oppsikt da Ford for to år siden gikk ut med nyheten om at de skulle komme med elektrisk pickup.

Ikke hvilken som helst pickup. Nei, vi snakker elektrisk utgave av F-serien, den har vært USAs mest solgte pickup i 46 år. Vi snakker et ekte ikon – og en bil som naturligvis er uhyre viktig for merkevaren.

Interessen var enorm fra dag én. Og Ford fikk kjapt en stor utfordring: Nemlig å bygge nok biler til å være i nærheten av å møte etterspørselen.

PREMIERE: Her er det første eksemplaret akkurat presentert, i Oslo. Ford åpner for reservasjoner og sier samtidig at de regner med etterspørselen blir stor.

Hvorfor skal de eksportere?

De solgte 200.000 biler på et blunk hjemme i USA. Da måtte de slutte å ta imot bestillinger.

Også her hjemme har interessen vært enorm. «Til Norge uten avgift? Da blir det kjøpefest! » fastslo vi i Broom da vi fikk se bilen i USA tilbake i 2021.

Vi vet at importøren har jobbet hardt for å få den til landet, men lenge forgjeves. For hvorfor skal Ford eksportere en bil de ikke klarer å levere nok av på hjemmemarkedet?

Men i dag kom kontrabeskjeden. Importøren inviterte pressen til møte og lovet en stor nyhet, Hva den er, har vi akkurat fått vite: Nemlig at det likevel blir norsk lansering av F-150 Lightning. Bilen kommer etter planen til landet senere i år og de første kundene skal få bil før jul. Ford tar nå imot bestillinger, samtidig som de er tydelig på at de forventer at etterspørselen blir større enn antall tilgjengelige biler i starten.

Her var Lightning en snartur i Norge

Ford kjører hardt på livsstil i markedsføringen av F-150 Lightning. Det har de tydeligvis truffet blink med.

Trekke 4,5 tonn

F-150 Lightning er tilgjengelig med to batteripakker. En gir rekkevidde på 370 kilometer - den største på 514 kilometer. Dette er målt etter EPA-metoden, som er strengere enn WLTP som ligger til grunn for rekkevidden på biler som selges i Europa.

Innstegsmodellen har to motorer og en effekt på 452 hestekrefter. Mens toppmodellen skal ha solide 580 hestekrefter og 1.050 Nm dreiemoment.

Den skal kunne ha nyttelast på opptil 900 kilo og kunne trekke maksimalt 4.500 kilo på variantene med det største batteriet og den såkalte Max Trailer Tow-pakken.

Her er produksjonen av F-50 Lightning i gang i USA



Interessen har vært enorm siden Ford viste F150 Lightning første gang. Dette har også gjort at de har økt produksjonen kraftig, i forhold til det som var planen i starten.

Gedigen frunk

Det Ford kaller Intelligent Backup Power gjør at du kan ta ut hele 9,6 kW med energi. Du kan bruke bilens strøm som strømkilde til verktøy eller andre strømkrevende produkter, når du ikke er i nærheten av strømnett.

Under panseret foran er det en stor frunk på rundt 400 liter hvor du kan frakte mer enn 180 kilo. Det vanntette rommet er også utstyrt med fire strømuttak, to USB-uttak og er drenerbart.

Understellet har blitt forsterket med metallplater for å beskytte batterier og motor mot tøft terreng. Batteriet er også i tillegg beskyttet av en vanntett boks pakket inn i krasj-absorberende materiale.

Video: Her er Lightning på en snartur i Norge