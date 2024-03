Mange gjør det – men det er ikke lov

Et stativ koblet på tilhenghengerfestet er en smart måte å få med sykler på. Du slipper å løfte dem opp på taket. Samtidig er de aller fleste stativene enkle å bruke: Her er det som regel bare én operasjon for å feste og fjerne selve stativet.

Men mange glemmer dessverre én viktig ting når du tar med syklene på denne måten: Nemlig at de ikke må dekke over skilt og/eller baklys.

Fikk kjøreforbud

Det gjaldt en sjåfør som forleden ble stoppet i kontroll i Stavanger. Og da var det ingen bønn: Det ble midlertidig kjøreforbud, fordi de to syklene dekket til kjennemerket bak. Vedkommende fikk ikke kjøre videre før dette var i orden.

Her er regelen klar:

«Dersom sykkelen skjuler bilens lys og/eller kjennemerke skal det brukes lysbjelke merket med bokstav- og tallkombinasjonen som viser motorvognens identitet. Lysbjelken skal ha baklys, stopplys, retningssignallys samt refleks», heter det i lovverket.

RIKTIG LØSNING: Lysbjelke og kopi av kjennemerket er slik det skal gjøres når du frakter sykler bak på bilen.

Farlige situasjoner

UP har tidligere uttalt at problemet først og fremst er at baklysene blir mindre synlig, særlig hvis sykkelen har tykke terrengsykkeldekk eller du har flere sykler bakpå.

Registreringsnummeret skal synes, men det viktigste er at bilføreren i bilen bak ser når man bremser eller setter på blinklyset. Hvis disse lysene er dekket av syklene, da kan det også oppstå farlige situasjoner.

