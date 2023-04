Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 55 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om Saab 9-3 Aero fra 1999.

Da Saab i 1998 lanserte den nye modellen 9-3, var dette et nesten desperat grep for å øke interessen for bilmerket blant bilkjøperne. Kassen var tom, men fabrikken hadde behov for å komme med et skikkelig oppdatert alternativ til Saab 900, som for lengst var gått ut på dato – og bare solgte til de mest ihuga Saab-entusiastene. Dem var det langt fra mange nok av...

Tøff i trynet var den! Foto: Saab

Alt for lite salg

Saab 900 var siden 1993 basert på Opel Vectra, noe som var ganske naturlig siden GM eide Saab Automobile AB i Trollhättan siden 1990. Amerikanerne gikk inn med tanker om å posisjonere Saab som et av konsernets premium-merker – men oppdaget snart at det de hadde kjøpt var et pengesluk. Salgstallene var lave, og alt for lave til å skape kapital for aktiv og god produktutvikling.

GM var derfor lite villige til å bruke mye penger på Saab – og den viljen skrumpet mer og mer inn for hvert år som gikk. Dette var godt synlig med lanseringen av 9-3 også, og mange var overrasket over hvor lite nytt den «nye» modellen faktisk hadde å by på.

Saab 9-3 hadde et utvendig design som var ganske smaksnøytralt og lett å like. Foto: Saab

Nye toppmodeller

Mest synlig var noen justeringer av utvendig design, med nye støtfangere, ny grill og flytting av skiltplaten bak til mellom baklysene. Foruten noen flere små karosserijusteringer var også understellet oppdatert, og den mye omtalte Saab-sikkerheten var ytterligere forbedret.

Den første årgangen av Saab 9-3 kom som 3- eller 5-dørs kombicoupé og cabriolet. For å stimulere interessen, kom fabrikken allerede året etter lanseringen med fristende nye toppmodeller som 9-3 Aero og 9-3 Viggen, uten at det hjalp veldig. Gjennom 1990-tallet svingte Saab-produksjonen mellom ca. 80.000 og ca. 120.000 biler årlig, noe som var aldeles for lite til å forsvare fortsatt eksistens over tid.

Her får du bruktbil - med konkursrabatt

Fare på ferde

Helt siden før GM overtok, slet Saab tungt med å holde interessen for bilmerket levende. Det var åpenbare grunner til dette. Med bunnskrapt kasse år ut og år inn, fantes det ikke penger nok til å satse tilstrekkelig på forskning og produktutvikling. Derfor var som regel den neste Saab-årgangen omtrent uendret fra årgangen før.

Spennende nyheter glimret med sitt fravær – og dermed var det også lite å skrive om for media. Og når interessen fra den kanten blir borte, er det virkelig fare på ferde...

Saab 9-3 så slett ikke verst ut fra denne vinkelen heller. Foto: Saab

Vil ha «noe nytt»

At Saab 900 var i produksjon så lenge som fra 1978 til 1998, hadde ikke behøvd å være noe problem – dersom bilen hadde fått samme modellpleie og fornyelser som konkurrentene fra BMW, Volvo og Audi fikk.

Når dette ikke skjedde, måtte det nesten gå som det gjorde. Det var liksom aldri noe nytt. Dashbord og instrumentering, for eksempel, var mer og mindre uendret til siste slutt. Løsningen var slett ikke dårlig, langt derifra, med blant annet Saabs smarte Night Vision. Det holder bare ikke likevel – publikum har en evig hunger etter «noe nytt»...

Her snakker vi super-sjelden bruktbil

Høy effekt

Vi var mange som følte med Saab-ledelsen gjennom en sammenhengende nedtur over mer enn to tiår. Forhjulsdrevne Saab var anerkjent som vinterbilen fremfor noen, og sikkerhetsmessig var den fullt på høyde med storebror Volvo. En virkelig bra bil.

Slik var det også med Saab 9-3 Aero Turbo som kom i 1999. Den leverte alle de velkjente Saab-kvalitetene – fortsatt med den spesielle plasseringen av tenningsnøkkelen på midtkonsollen mellom forsetene. Vinteregenskapene var på plass, med det lille forbeholdet at man måtte ta hensyn til den høye effekten i turbomotoren. Sikkerhetsmessig var også alt på stell, som vanlig, og kjøreegenskaper var aldri noe problem for Saab.

En førerplass som var fin - men også stort uten fornyelser over ganske lang tid. Foto: Saab

Toppfart 235 km/t

I Aero Turbo-utgave var understellet strammet litt opp i forhold til standard-modellene, men ikke mer enn at jeg husker bilen også for god komfort på lange strekk.

Det var dessuten på den typen kjøring den trivdes best, ikke minst takket være et realt kraftoverskudd fra 205 turbohester under panseret. Trekkraften var dessuten imponerende, med 280 Nm som meldte seg ved 2.200 omdreininger. Noe som føltes godt!

Mens vi snakker motor med turbo og ladeluftkjøler, kan vi jo legge til at fabrikken oppga toppfarten til 235 km/t. Selv om jeg aldri fikk prøvd bilen på tyske fri fart-motorveier, tror jeg nok dette stemte. Frisk var også akselerasjonen fra stillstand – 0-100 km/t gikk på så vidt over 7 sekunder.

Sto på et jorde i syv år - nå er Saaben reddet

Spenstig opplevelse

Den 9-3 Aero jeg prøvekjørte hadde 5-trinns manuell girkasse, og bensinforbruket ved blandet kjøring var oppgitt til 0,94 l/mil. Landeveiskjøring skulle teoretisk gå på 0,69 l/mil. Mitt forbruk lå noe høyere, men jeg ser at på en langtur til Trøndelag via Østerdalen kom jeg ganske nær landeveistallet med litt over 0,7 l/mil.

Noen stor bil var Saab 9-3 Aero Turbo ikke. Den var riktig nok 4,63 m lang, men bredden var beskjedne 1,71 m. Akselavstanden var 2,60 m, og høyden 1,43 m. Kjøreklar veide bilen 1.320 kg, og med bare 6,4 kg å dra på for hver hestekraft, sier det seg selv at dette var en spretten og spenstig opplevelse kjøremessig!

Saab produserte 9-3 til siste slutt. Foto: Saab

Bråstopp

Som allerede antydet gikk det den veien høna sparker for Saab i Trollhättan. GMs manglende lyst til å bruke mer penger på fabrikken gjenspeilte seg i stadig lavere produksjonstall, og det siste Saab-året – 2010 – endte med meget beskjedne drøyt 30.000 biler solgt.

I desember 2009 kom meldingen fra GM om nedleggelse av Saab, etter at forhandlingene om overtakelse for den svenske Koenigsegg-gruppen eller nederlandske Spyker brøt sammen. Etter nye runder med Spyker slo Saab seg selv konkurs i desember 2011. Dette var da Sveriges største konkurs gjennom tidene.

Restene ble kjøpt av NEVS – National Electric Vehicle Sweden, og planen var å gjenoppta produksjonen av Saab 9-3, først med konvensjonell drivlinje, men etter hvert også som en elbil i Trollhättan.

Siden har det vært stille, og noen nyprodusert Saab 9-3/NEVS har ikke vært å få øye på...

Fabrikkens største suksess - men det var ikke nok

Video: Verdensrekord – se hvor langt han dytter bilen