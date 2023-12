– Mange elbil-kjøpere skuffet over dette

Nesten alt som selges av nye biler i Norge er nå elektriske. Det gjenspeiles også på bruktmarkedet. For første gang ligger det nå flere brukte elbiler enn bensinbiler til salgs på Finn, nærmere bestemt 12.854 elbiler mot 12.064 bensinbiler.

Det er imidlertid flere forskjeller mellom drivlinjene. For eksempel har rundt halvparten av de brukte elbilene på Finn drift på alle fire hjul, mens kun hver fjerde bensinbil har det. Og blant elbilene med tohjulsdrift har et stort antall drift på bakhjul, mens nesten alle bensinbilene har drift på forhjul.

Fordelaktig bakhjulsdrift

En viktig årsak er vektfordelingen. Bensinbilene har en stor og tung motor plassert midt mellom forhjulene. Den høye vekten her, er med på å sikre et godt veigrep på vinterveier.

En elmotor er derimot mye lettere. I tillegg har elbiler en svær batteripakke som ofte veier 400-500 kilo, plassert mellom alle fire hjul. Ved gasspådrag får man en vektoverføring til bakhjul, og dermed blir det mer hensiktsmessig med drift på bakhjul enn forhjul på en elbil.

FRA FORHJUL TIL BAKHJUL: Volvo XC40 kom tidligere med drift på forhjulene. Nå har Volvo byttet til bakhjulsdrift for blant annet å sikre bedre veigrep.

Disse blir skuffet

– Like godt veigrep på glatta som på en fossilbil med forhjulsdrift, får du ikke. Det mener i hvert fall ganske mange av kundene våre som har kjøpt elbil med bakhjulsdrift, sier Jonathan Parr til Broom.

Han er gründer og analysesjef i Rebil.

Parr sier at de jevnlig opplever at kunder kommer tilbake etter å kjøpt elbil med bakhjulsdrift, med ønske om å bytte til en modell med firehjulsdrift.

REBIL-GRÜNDER: Jonathan Parr er kanskje mest kjent som profesjonell fotballspiller. Nå har han fullt fokus på bilbransjen.

– De forteller at de er skuffet over framkommeligheten på glatta, sammenlignet med hva de er vant til med den gamle bensin- eller dieselbilen med forhjulsdrift, sier han.



Parr tror det til en viss grad handler om tilvenning. Elbilene har ofte kraftige motorer, og bilene akselerer raskt. Det forklarer imidlertid ikke alt, mener han.

Søker trygghet

– Dette er ofte folk som trenger bilen til mer enn bare vanlig asfaltkjøring. De har gjerne en bratt oppkjørsel til huset eller hytta, og får seg en overraskelse når de opplever at bilen ikke oppfører seg som de er vant til. Det handler til syvende og sist om at de ønsker at bilen skal være trygg og forutsigbar under alle forhold.



Og nettopp trygghet er årsaken til at enkelte av kundene heller vil tilbake til en hverdag med fossilbil med forhjulsdrift.

– Ja, vi har en del kunder som ønsker det. Vi ser imidlertid at dette svinger med årstidene. Når det er vinter og glatt er det flere som velger diesel- og bensinbiler enn ellers. Det handler kanskje mer om redusert vinterrekkevidde på elbilene enn framkommeligheten, sier Parr.

Rekkevidden er nemlig den andre faktoren Parr trekker fram som en del elbilkunder klager på.

– Det er en kjent sak at rekkevidden på elbiler ofte er mye dårligere om vinteren enn om sommeren. En del av dem som blir skuffet, konkluderer gjerne med at de likevel må ha bensin- eller dieselbil en stund til, avslutter han.



