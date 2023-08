Store og eksklusive e-tron var Audis debut som elbil-produsent. Den rommelige familiebilen traff norske elbilkjøpere rett i hjerterota. I 2020 ble dette Norges mest solgte personbilmodell, og det var i tillegg første gang en premiummodell gikk helt til topps på registreringsstatistikken.

e-tron har bare rukket å være på markedet i snaut fire år, altså ikke en gang lenge nok til at nybilgarantien er utløpt. Andre generasjon, som skiftet navn til Q8 e-tron, preges ikke av de aller største ytre og innvendige forandringene, men har fått en rekke forbedringer og oppgraderinger teknisk. Viktig er det for eksempel at rekkevidden er økt, og at bilen har fått høyere ladehastighet.

Test brukt Audi e-tron: Dette bør du sjekke

Lav kjørelengde

Brukte Audi e-tron er det massevis av på Finn.no. Det ligger godt over 1.000 biler ute, med priser fra like over 300.000 til noe over 900.000 kroner. Typisk for det store flertallet av bilene er det at kjørelengden er lav. Bare noen få biler har gått rundt 100.000 km – og mer enn dette finnes bare helt unntaksvis.

Et 50-tall bruktbiler fra 2020 – 2022 blir tilbudt til priser fra 750.000 til 919.000 kroner, noe som betyr at de også konkurrerer med ganske mange nye modeller.

Ble Norges mest solgte - utenkelig for bare få år siden

Høye priser

I den andre enden av spekteret finnes det nærmere 150 biler med prislapp fra like over 300.000 til ca. 400.000 kroner. Mange av de sistnevnte har også svært beskjeden kjørelengde – og uansett er dette biler som ennå har noe nybilgaranti til rest.

Dette betyr at brukte Audi e-tron er innen rekkevidde for mange. Tyngden av denne modellen som ligger til salgs, er rimeligvis nyere årganger med relativt høye priser. Knapt 500 biler koster over 500.000 – og oppover.

STOR: Audi e-tron er en stor bil, men bagasjeplassen imponerer ikke alle eierne. Foto: Christer Williksen

Hva mener eierne?

Nå er bilen erstattet med Audi Q8 e-tron – men hva synes eierne om den første elbilgenerasjonen fra Audi?

For å finne ut litt mer om dette, har vi gått til seksjonen her på Broom som heter «Eierne mener.» Her har mer enn 11.000 norske bileiere lagt igjen en vurdering av sin bil. Noen med korte kommentarer i tillegg – andre utdyper mer detaljert om hvordan eierforholdet faktisk har vært.

Håvard har vært bilselger i 27 år: Aldri opplevd noe lignende

8,3 poeng av 10 mulige

De som eier første generasjon elbil fra Audi – e-tron – har klare og tydelige meninger om bilen sin. Mange er veldig godt fornøyde, og roser bilen opp i skyene. Men det mangler absolutt ikke negative kommentarer heller, og disse er ikke mindre tydelige i sine beskrivelser...

Bilen, som kom til Norge i 2019, oppnår alt i alt en gjennomsnittskarakter på 8,3 av 10 oppnåelige poeng.

LEKKERT: Premium-preget er umiskjennelig, her oser det kvalitet. Foto: Frank Williksenm

Komplett bil

«God fremkommelighet og god kvalitet.»

«Utrolig komfortabel bil, god plass, og ingen feil.»

«Veldig komfortabel bil å kjøre, kommer seg frem de fleste plasser selv på en heftig vinterdag. Luftfjæringen er fantastisk for forskjellige kjøremoduser. Merker nesten ikke at man trekker en tung henger.»

«Komplett bil på alle måter. Kombinasjonen LED matrix, head-up og nightvision er helt konge!»

«Den desidert beste bilen jeg har hatt, komfort i særklasse og med veldig god plass, tipp topp!»

«En fantastisk bil som har kurert meg for rekkeviddeangst. Kjørt 16.000 kilometer på fire måneder, en helt utrolig kjøremaskin. En ekte Audi!»

«Fantastisk solid og komfortabel bil.»

DESIGN: Audi e-tron tar seg bra ut fra denne vinkelen også. Foto: Christer Williksen

Litt ris vanker det også

Slett ikke alle er like fornøyde – her er noen eksempler på dette:

«En kul bil, med mange gode egenskaper. Dessverre er det for mange feil/mangler ved bilen, samt høyt forbruk.»

«Ser stor ut utvendig, men koster mye, lite bagasjerom, ofte feil på noe, går ikke langt.»

«Styr unna, velg en annen bil. Hverken fin å sitte i eller komfortabel, har hatt vondt i korsryggen på grunn av så dårlig komfort og mye kjøring i jobb, noe jeg aldri har opplevd i andre biler.»

«Har tilbakelevert to biler, da ingen er vanntette........»

«Svært komfortabel bil med litt nykker. Mye rare feilmeldinger og en gang ble bilen stående en hel helg og ville ikke ta lading. Verksted finner ingen feil - og plutselig lader den igjen.»

«Flott bil, ok elbil. Mye softwareproblemer, høyt forbruk, noe gammeldags brukergrensesnitt.»

Klikk her for å lese hva alle eierne av Audi e-tron mener

Merker at det er premium

«Glad jeg gikk for leasingbil som skal leveres sommeren 2023. Flott og sportslig bil med alt for liten batterikapasitet. Har blitt forfulgt av «feilmeldinger» som egentlig ikke stemte, lang svartid på klager på dette. I det hele tatt for mange irriterende, meningsløse digitale meldinger.

Spennende å se hvor langt ned i pris disse bilene går nå som markedet snart oversvømmes av innleverte leasingbiler. Det blir ikke mer Audi e-tron 50 på meg, selv om kjøreopplevelsen er meget god.

Man merker at dette er en premiumbil, Ikke noe å si på kvalitetsfølelsen.

ROMMELIG: Plassforholdene i baksetet er gode. Foto: Frank Williksen

For lite batteri

Selv om du spanderer ca. 100.000 i tilvalg (pakker) får du for eksempel likevel ikke kroker til handleposer med videre i bagasjerommet, eller varme i rattet. (Standard på Hyundai i20 2015-modell!!) Da må du ut med en del «lapper» til! Tullete!

Matrix-lys må du eventuelt abonnere på om du ikke har spandert ca. 20.000 ekstra, meningsløst når all software ligger klargjort i bilen originalt.

Minste batteripakke er dessverre alt for liten i en slik bil, du kommer ca. 23 mil på en vinterdag med ca. minus 10 grader. Har oppnådd maks kjørelengde en gang, Bergen-Oslo mellom 25 og 30 grader, og de dagene er det jo ikke mange av i dette landet!»

Her kan du lese mer om Audi i Brooms bruktbilguide

Nå håper vi du vil dele dine bilerfaringer med Brooms lesere. Klikk her – så får du se hvordan du kan gjøre det:

Video: Nå har den skiftet navn til Q8 e-tron