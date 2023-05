– Jeg har alltid hatt et hjerte for bil, og jeg tror faktisk den første setningen jeg sa som liten var «se på den broomen der!».

Det forteller Morten Pedersen fra Rælingen i Viken.

I fjor høst feiret 21-åringen bestått fagprøve med en aldri så liten gave til seg selv.

– Det dukket opp en fantastisk kul Volkswagen Polo, utstyrt litt som en rallybil. Jeg måtte bare ha den og klinket til. Det har jeg virkelig ikke angret på, sier Morten, som nå er i full jobb som kulde- og varmepumpemontør.

PRAKTISK: Hvem sier at Polo ikke er praktisk? Skiene frakter du på taket.

Langt fra original

Bilen er en 2013-modell, med en bensinmotor tunet opp til 117 hestekrefter.

SENKET: Du skal ikke kjøre alt for fort over fartshumpene før det subber...

– Jeg mener dette er et veldig godt eksempel på at man ikke trenger en stor V8-motor for å ha det fryktelig gøy. Bilen er kompakt og veier lite, da er 117 hestekrefter faktisk ganske morsomt, sier Morten.

Som bildene forteller, er Poloen til Morten et stykke unna original stand.

– Det er gjort en del med bilen. Den har blant annet fått senkesett, bredere skjermer foran og større bremser – hentet fra en Skoda Octavia VRS. Alt er naturligvis godkjent, påpeker entusiasten.

Test Golf R: Herlig morobil – men kun for spesielt interesserte

DRØMMEBIL: Blir det unger og bikkjer i fremtiden, drømmer Morten om Golf R stasjonsvogn eller T-Roc R. Men inntil videre er det Polo som gjelder.

Mange blir overrasket

– Volkswagen Polo er kanskje ikke det mest opplagte valget for alle bilentusiaster. Hva tenker du om det?

– For meg er den helt perfekt! Jeg er glad i kompakte biler og har strengt talt ikke behov for en V8-motor på veiene jeg kjører. Bilen er overraskende leken og sprek, så ser den ganske barsk ut også, sier Morten, og skyter inn:

– Du må høre på eksoslyden! Småfrekk, den!

Eksosanlegget er naturligvis heller ikke originalt. Her er det langt dypere og mer raspete lyd enn hva du forventer av en liten 1,2 liters bensinmotor.

Det som imidlertid skaper mest oppsikt på bilen til Morten, ser du ikke på utsiden.

– Det er mange som blir overrasket når jeg åpner døra. En del lurer også på hvorfor jeg har gjort det, smiler 21-åringen lurt.

Test Mercedes-AMG A35: Mindre krefter, men fortsatt MYE moro

Bli med på tur og se hva som befinner seg på innsiden i Mortens Polo her: