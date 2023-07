Mange blir overrasket når Jone kommer kjørende

Det er mange som blir overrasket når Jone Nærland kommer kjørende i sin 1957-modell Chevrolet Bel Air.

Ikke bare fordi det er den desidert eldste bilen som er med på årets utgave Eurorally. Det handler også om lyden som velter ut av pottene bak.

Et bilinteressert øre hører fort at det kanskje ikke bare er originaldeler under panseret.

– Jeg har brukt et par år på å få bilen slik den er i dag, sier Jone når vi møter han på Eurorally.

Dette er en organisert biltur som strekker seg fra Gøteborg i Sverige til České Budějovice i Tsjekkia.

Langt fra original

Blant 150 biler som er med på tur, er de fleste relativt nye.

Jone med sin 1957-modell skiller seg med andre ord godt fra mengden. Men det handler også om modifikasjonene han har gjort med bilen.

Under panseret er originalmotoren erstattet med noe langt heftigere.

Få med deg grombilen når vi møter Jone og bilen hans her:

