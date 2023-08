Akkurat nå pågår Notodden bluesfestival, og politiet hadde nylig fartskontroll i Heddalsveien. En strekning der det er 60-sone.

Her var det flere som ble stoppet for å kjøre for fort. Ni personer fikk forenklet forelegg, skriver Telemarks Avisa.

Men for én person kan det bli lenge til neste kjøretur. Mannen i 30-årene ble nemlig målt til 191 km/t i 60-sonen.

Utrykningspolitiet: – Skjønner ikke at det er lov



Samtykket ikke

Utrykningspolitiet ville ikke overraskende beslaglegge førerkortet på stedet, men det var sjåføren ikke enig i.

– Han stoppet, men samtykker ikke til førerkortbeslag, sier distriktsleder for UP Sør, Karin Walin, til VG.



Avisen skriver også at det så langt i år er beslaglagt 612 førerkort i Norge.

Slik fartsovertredelse det er snakk om her, ender ofte med fengsel i tillegg til bot.

16-åring målt til 212 km/t – bilen til faren

Slik er bøtesatsene

Her er full oversikt over bøtesatsene i Norge:

Når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er:

Til og med 5 km/t – kr. 1 100

Til og med 10 km/t – kr. 3.000

Til og med 15 km/t – kr. 5.400

Til og med 20 km/t – kr. 7.800

Til og med 25 km/t – kr. 12.100

Når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er:

Til og med 5 km/t – kr 1.100

Til og med 10 km/t – kr. 3.000

Til og med 15 km/t – kr. 4.800

Til og med 20 km/t – kr. 6.700

Til og med 25 km/t – kr. 9.100

Til og med 30 km/t – kr. 12.100

Til og med 35 km/t – kr. 14.500

Når fartsgrense på motorvei er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er:

36 km/t til og med 40 km/t – 15.100 kroner

Her er oversikten for overtredelser som medfører samfunnsstraff eller fengsel:

Video: Vi ble med UP på kontroll