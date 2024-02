En bil som har fått mye oppmerksomhet de siste dagene er Lotus sin aller første SUV, Eletre.

Ikke bare er den et blikkfang av rang på veien, men den overrasket også i årets store rekkevidde-test i regi av NAF og Motor.

Hyper-SUVen med over 600 hestekrefter kjørte lenger enn flere av forhåndsfavorittene.

Tross gode resultater i testen, er det kanskje ikke lavest mulig forbruk som er viktigst for Lotus-eierne.

Her står design, kjøreegenskaper og ikke minst rå ytelser i fokus.

Se Brooms førsteinntrykk av nye Eletre S øverst i saken.

Vant hele testen – men blir ingen storselger



VEKKER OPPSIKT: Det blir mange og ganske lange blikk fra naboene med denne sitronen stående på gårdsplassen.

Tøffing

– Dette må være den tøffeste elektriske SUVen så langt!

RASK LADNING: Lotus har gått for 800 volts-system. Det gjør at den kan ta imot inntil 355 kW ved lynlading.

Det sier flere vi møter underveis, når kjører den knall gule SUV-en på en liten minitest. Det er vanskelig å være uenig den påstanden, særlig når du ser bilen live.

Så langt har rundt 30 nordmenn kjøpt nye Eletre. De fleste velger innstegsmodellen som koster fra 1.076.704 kroner.

Den byr på like mange hester som Eletre S, bilen vi kjørte under årets rekkevidde-test. Vi snakker solide 603 hestekrefter. 0-100 km/t er i mål på 4,5 sekunder.

Les også: Nå har vi fått kjøre Lotus Eletre i Norge



Lotus Eletre S Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, to motorer

Effekt: 603 hk / 710 Nm

0-100 km/t: 4,5 sekunder

Toppfart: 258 km/t Batteri/lading: Batteripakke: 112 kWt (107 kWt netto)

Rekkevidde strøm: 535 kilometer

Forbruk (WLTP): 21 kWt/100 kilometer

Ombordlader: 22 kW

Hurtiglading: 355 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 510 x 213 x 163 cm Bagasjerom: 688/1.532 liter Vekt: 2.550 kilo Tilhengervekt: 2.250 kilo

Vi forteller deg mer om vårt førsteinntrykk av Eletre S under. Få også med deg hva vi ikke er like imponert over:

