Det har ikke akkurat manglet på nye, kinesiske bilmerker i Norge de siste årene. Ett av dem som har vært vei en stund, er Geely. I fjor ble det kjent at de skulle lansere seg på det norske markedet i 2023. .

De er ingen smågutt i bilbransjen. I vår del av verden er de mest kjent som eierselskapet bak Volvo og Polestar.

Geely tok over Volvo tilbake i 2010 og har hatt stor suksess med å gjøre Volvo til et premiummerke, samtidig som både salg og overskudd har økt kraftig.

Justerer strategien

Opprinnelig var planen at Geely skulle være i gang rundt påsketider, med elbilen Geometry C. Nå er det klart at Norgeslanseringen er utsatt til neste år.

Det melder bransje-nettstedet BilNytt.no.

– Vi har nylig blitt gjort kjent med at Geely Auto har besluttet å justere sin produktstrategi for å styrke konkurransekraften i markedet, sier Christian Stenbo som er daglig leder hos importøren Autoindustri AS, til BilNytt.no.

Geely Geometry C skulle etter den opprinnelige planen allerede vært lansert i Norge. Nå har Geely skjøvet på planene.

Fjerde kvartal i Kina

Dette innebærer ifølge BilNytt.no at Geely Auto vil styrke satsningen på sin nye produktserie, kalt «Galaxy».

De skriver at den første, helelektriske Geely Galaxy E-modellen er forventet lansert i fjerde kvartal i det kinesiske hjemmemarkedet.

GIGANT: Geely har i løpet av det siste tiåret vokst til å bli en global bilgigant, med en rekke merker i sin portefølje.. Foto: NTB

Tre elbiler

– Dette innebærer naturligvis en utsettelse for lanseringen av merket Geely i Norge til vi har det første nye globale produktet tilgjengelig for det europeiske markedet, sier Stenbo, til BilNytt.no.

Galaxy skal siktes inn mot den mer eksklusive delen av markedet. Her er det i første omgang snakk om tre elbiler som skal lanseres internasjonalt. Disse skal bygges på samme plattform som blant annet brukes i kommende Volvo EX30, og flere andre biler fra merker eid av Geely.

