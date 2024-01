Må stoppe produksjonen av nye biler

Det startet før jul og har fortsatt nå i januar: Houthi-militsen i Jemen har angrepet en rekke skip i Rødehavet.

Det har ført til en svært spent situasjon i området og det har også gjort at mange rederier ikke tør å sende skipene sine hit lenger. I stedet går de den lange veien rundt Afrika. Det forlenger transporttiden med rundt ti døgn.

Deler fra Kina

Dette påvirker verdenshandelen sterkt. Blant dem som blir rammet er bilindustrien. Teslas fabrikk i Berlin i Tyskland stopper opp to uker mot slutten av januar, fordi de ikke har delene som trengs for å bygge Model Y.

STOPP: Det blir stille ved den store Tesla-fabrikken i Tyskland framover.

Volvo har samme problem ved sin fabrikk i Gent, Belgia. Her er det i første omgang snakk om at produksjonen stopper opp i tre dager.

Felles for de to er at det handler om deleleveranser fra Kina som nå ikke kommer i tide. For Teslas del er det i hovedsak snakk om batterikomponenter som produseres i Kina og så sendes til Tyskland med båt. For Volvo skal det handle om girkasser.

MANGLER DELER: Tesla produserer Model Y ved fabrikken sin i Tyskland. Men uten deler fra Kina går ikke det helt etter planen. Foto: NTB

Kommer etter store problemer

Dette kommer etter en periode der bilprodusentene har vært tilbake til normalsituasjon, etter svært mange problemer i og etter korona-tiden.

Her stoppet produksjonen først opp hos mange. Deretter ble det store problemer med deletilgangen. Mange underleverandører klarte rett og slett ikke å levere delene som skal til for å bygge bilene. Det var også store problemer med transport og logistikk.

