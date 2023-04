I forrige uke ble det klart: Verdens mest solgte pickup kommer til Norge i elektrisk utgave. Etter å ha jobbet lenge for å få det til, har den norske Ford-importøren lykkes med å overtale fabrikken til å selge bilen også i vårt marked.

I utgangspunktet var svaret nei. F-150 Lightning har nemlig lange ventelister hjemme i USA. Derfor satt det nok langt inne å sende noen av bilene til Norge i stedet.

Ford har åpnet for bestillinger og det har de gjort på en måte som vekker oppsikt. Her er det nemlig ikke bare å kjøpe bilen. Nei, interessenter må først fylle ut et kontaktskjema på importørens hjemmeside.

ARBEIDSSEIER: Her er Ford F-150 Lightning på norske skilter. Det har importøren jobbet hardt for å få til.

Her blir man blant annet spurt hvor langt man kjører i året, hvordan bilen blir brukt – og også hvor mange følgere man har på sosiale medier.

Og ikke minst: Kjøperne må forplikte seg til å ikke selge bilen på det åpne markedet før etter 12 måneder. Vil man selge før det, må det gjøres til en Ford-forhandler.

Hensikten er tydelig: Her vil Ford unngå at noen kjøper bilen bare for å selge kjapt videre med gevinst, også kjent som «flipping». Akkurat det har mange tjent gode penger på de siste årene, med lange ventelister på flere modeller.

TATT PÅ SENGA: Interessen rundt den elektriske pickupen har vært enorm hjemme i USA. Ford har økt produksjonen kraftig for å henge med her.

Kjøpe bilen tilbake

Anne Sønsteby er informasjonsdirektør for Ford i Norge. Hun sier dette om klausulen:

– Vi vil tilby F-150 Lightning til kunder som ønsker å beholde bilen, og ikke spekulere i videresalg. Samtidig kan det være årsaker til at en kunde ikke er i stand til å beholde bilen. I slike tilfeller vil Ford via vårt forhandlernettverk kjøpe bilen tilbake til veiledende pris, fratrukket normalt bruksfradrag.

Inngrep i eiendomsretten

Forbrukerrådet er blant dem som reagerer:

– En klausul som setter begrensninger i videresalg er noe jeg ikke har sett før i det norske bilmarkedet. Potensielle kjøpere må være klare over at de ikke bare fraskriver seg retten til å selge sin F-150 Lightning til noen andre enn Ford de første 12 månedene, men også langt på vei at de overlater til Ford å bestemme hvis de må selge bilen. Begge begrensningene utgjør inngrep i eiendomsretten forbrukeren har til bilen de har kjøpt, sier Thomas Iversen som er juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

STORSATSNING: Ford har ikke vært veldig tidlig ute med elektriske biler, men nå satser de for fullt. Blant annet med diger pickup.

Reise sak?

Han legger til:

– Det blir spennende å se hva som skjer hvis en forbruker velger å legge sin F-150 ut for salg i strid med klausulen. I praksis har Ford svært få alternativer utover å reise sak mot kunden som bryter klausulen, noe som neppe vil gjøre underverker for omdømmet.

– Selv om vi har forståelse for at Ford ønsker å begrense flipping av de nye bilene, mener vi at en klausul som begrenser både muligheten for gjensalg og prisen fort vil kunne være urimelig å benytte mot forbrukerkunder. Det er bra at også elektrifiseringen av pickuper har begynt, men vi skulle helst sett Ford fjernet videresalgsklausulen før de første F-150 Lightning ble levert, avslutter Iversen.

