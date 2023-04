EL7 er en elektrisk SUV fra det kinesiske bilmerket Nio. På papiret byr den på en besnærende totalpakke:

653 hestekrefter

Rekkevidde på opptil 509 kilometer

Digert bagasjerom

Firehjulsdrift og luftfjæring

Og på et par områder skiller Nio seg markant fra alle andre.

Leaser batteripakken

90 prosent av de som kjøper dette bilmerket, velger nemlig å kjøpe bilen uten batteripakke. I stedet leaser de batteriene.

EL7 koster 669.000 kroner – uten batteriene. Så kan du velge mellom to ulike batteripakker som du leaser:

100 kWt – 509 km. 2.000 kroner i måneden.

75 kWt – 391 km. 1.400 kroner i måneden.

En av fordelene med dette systemet, er at du har en oppdatert batteripakke gjennom bilens levetid.

Batteribytte

Dessuten kan du enkelt endre på batteristørrelsen i løpet av eierskapet. For eksempel kan du etter hvert oppgradere til det nye og svært kraftige 150 kW batteriet som kommer senere i år.

Da får du rekkevidde på opp mot 1.000 kilometer.

I tillegg kan du benytte deg av Nios batteribyttestasjoner, som lar deg gå fra tomt til fulladet batteri på bare noen minutter.

Foreløpig har de fire batteribyttestasjoner i Norge – men planen er at det tallet skal øke til nærmere 20 i løpet av de neste årene.

PS: Skal du kjøpe bilen med batteripakkene, koster det deg 856.000 kroner.

Nio EL7 AWD LR Pluss: Plass og komfort Alltid oppdatert batteripakke Minus: Litt krøll med teknikken Pris: Fra 659.000 kroner + leasing av batteripakke Kjøp av bilen med 100 kW batteripakke: 859.000 kroner

Stor

Med en størrelse på 491 centimeter, går Nio EL7 inn i segmentet for voksne SUVer. Den tåler fint sammenligning med både Audi Q8 e-tron og BMW iX.

Nio er fortsatt ferske på det norske markedet. De etablerte seg så sent som i 2021.

ELEGANT: Vi synes EL7 er mer linjelekker enn storebror ES8.

Starten på en historisk satsning i Norge

Hvordan er den å kjøre?

Vi har kjørt EL7 på isbane tidligere, og latt oss imponere over måten den håndterer vanskelig underlag. Den er trygg og solid på snø og is. Men det er ikke mulig å slå av antispinn-systemet helt, så drifting er det bare å glemme.

Men til gjengjeld har du intet mindre enn ti (10!) ulike kjøreprogram. Det høres kanskje overflødig ut – og det er det. Du klarer deg i 90 prosent av tiden fint med fire: Sport+ (full effekt!), komfort, snø og øko-programet, når du skal makse rekkevidden.

Sport+ er morsomt fordi du får full tilgang til de voldsomme kreftene bilen har å by på. Og de er virkelig heftige. 0-100 km/t leveres på 3,9 sekunder når alt fungerer optimalt (jada, jada, Tesla går mye raskere – men dette er mer enn raskt nok for de aller fleste).

FULLADET: Vi får oppgitt rekkevidde på 513 kilometer før avreise til Geilo.

Men vi merker godt at du må ha høy kapasitet på batteriet, om du skal klare dette. Som med de fleste andre elbiler, blir effekten lavere når batterikapasiteten synker.

På veien er bilen komfortabel i komfortmodus. Den duver faktisk i overkant mye over norske veier som er herjet av telehiv. Men så lenge veien er noenlunde bra, er det akkurat passe mykt og fint.

Alle varslingene som dukker opp er imidlertid litt irriterende. Særlig når vi bruker cruise control eller autopilot. Her gjelder det å gå inn i bilens innstillinger, og deaktivere en del av de påtrengende systemene.

I Sport+ er den strammet opp, både luftfjæring og styring. Men den oppleves ikke leken eller sportslig likevel. Det blir for mye vekt og høy bakkeklaring til at den vil piskes rundt svingene. I tillegg er styrefølelsen lite engasjerende.

Det er nok ekstra ille i testbilen, fordi førersetet sitter fast i øverste posisjon. Det føles litt som å gå på stylter.

Standard bakkeklaring er forresten 15,8 centimeter. I Sport+ senkes den 1,5 centimeter. Mens du kan heve den opptil 19,8 centimeter om du skulle ha behov for det.

Støyisoleringen er veldig bra. Her tåler man sammenligning med premiumbilene. Og det er jo også målet – det er her Nio tenker de skal være.

Vi tar også bilen på en skikkelig langtur: Vikersund – Geilo – Vikersund. Målet er å klare turen på én lading. Det er slett ikke ideelle forhold på veien. Både snø og vått underlag – og temperaturer varierer mellom minus fem og pluss grader.

Før avreise lader vi bilen til 100 prosent. Ved avreise Vikersund står det faktisk at rekkevidden er 513 kilometer – litt over det som er oppgitt.

Med to personer i bilen, ski og bagasje, klarer vi turen opp og tilbake – pluss litt småkjøring på Geilo – med 49 kilometer igjen på batteriet. Det står det respekt av! Det tilsier en rekkevidde på rundt 430-450 kilometer på vinterføre.

HØYT FORBRUK: På veien opp til Geilo er det tidvis høyt forbruk – men det tar vi igjen på veien tilbake.

Forbruket kom rett under 20 kwt per 100 kilometer – og i en så stor og tung bil er det et meget bra tall.

I vår faste testløype på 100 kilometer ender forbruket på respektable 19,4 kWt per 100 kilometer.

Lading går faktisk raskere enn vi hadde forventet. Uten å forvarme batteripakken, tar den raskt imot maks kapasitet på 125 kW. Faktisk er dette en av testbilene som har klart å få mest kapasitet ut av 150 kW-ladere i vinter.

Men i utgangspunktet er 126 kW ikke på nivå med det beste. Nio sitt ess gjemt i ermet er naturligvis batteribyttestasjonene.

Føste test av Nio ET7: Kunne vært en ny Tesla

Plass og praktiske løsninger:

ROMSLIG: Bagasjerommet er på hele 658 liter, når man tar med rommet under gulvet.

Hva får du med deg?

Bagasjerommet er stort og lett å utnytte. I utgangspunktet er det 570 liter. Men det er uten rommet under gulvet. Totalvolumet er derfor på 658 liter.

EL7 klarer også solide to tonn hengervekt og kan ha opptil 75 kilo på taket. Med andre ord – dette er et solid pakkesel.

Men ryggen på baksetet legges ned i 60/40-konfigurasjon – ikke 40/20/40. Legger du ned ryggen har du totalt 1.545 liter til rådighet.

Du har også en egen «lastemodus» som senker bilen fem centimeter, smart når du skal laste inn tung bagasje.

Livet i baksetet

LUKSUS: I baksetet er det et hav av plass og seteryggen kan justeres. Glasstaket gir både utsikt og mye lys.

Men om bagasjeplassen er imponerende, er det ingenting mot hva du får oppleve i baksetet. Her er det et hav av plass. Rett og slett limousine-følelse – ungene i familien vil elske det!

Ryggen på baksetene kan dessuten justeres. Det er flatt gulv gjennom hele bredden på bilen, som gjør det bedre å sitte i midtsetet. God bredde gjør også at det er muligheter for de som har behov for tre i baksetet.

Egen skjerm for andre seterad gir tilgang til klimaanlegget, varme i setet, media og volum.

Midtarmlene inneholder koppholdere og du har også to USB-C-ladere.

NB: EL7 leveres ikke med en tredje seterad.

Europas første batteribytte-stasjon er på plass utenfor Drammen

Bak rattet

PREMIUM: Interiøret er minimalistisk, men det er høy materialkvalitet.

Det ødelegger litt av kjørestillingen at førersetet i testbilen er låst fast i øverste posisjon. En lavere sittestilling er mer komfortabelt. Setene er isolert sett komfortable – og kan også gi god massasje, om du ønsker det.

Vi savner litt mer sidestøtte, men mangelen på dette samsvarer bra med at bilen ikke legger opp til aktiv kjøring.

Det er bra digitale instrumenter. Men like bra og dynamiske som for eksempel Audi sine, er de ikke. Dette minner i stedet mye om Tesla.

Den stående skjermen fungerer fint – og en høy og bred midtkonsoll gir storbilfølelse.

Materialkvaliteten er høy – og det aller meste virker solid, påkostet og godt sammenskrudd. Men akkurat listene både ser og kjennes billige ut.

Ekstra stas er det forøvrig å sitte i passasjersetet foran. Her kan du nemlig få et fullverdig liggesete. En støtte felles ut fremst i fotbrønnen i til å hvile bena på – og du har forlengbar leggstøtte inkludert i setet. En smak av luksuslivet.

Byton vakte stor oppsikt i Norge, men hvor ble det egentlig av dem?

TRADISJONELL: Det er lite med designet som provoserer. Men en langtur på norske vinterveier gjør jo ikke akkurat saken noe bedre ...

Design:

Nio har valgt et trygg og tradisjonelt design. Her blir du neppe provosert – men den legges heller ikke særlig merke til. Det er lite særpreg.

Men om du kjenner modellene til Nio, vil særlig fronten være lett å kjenne igjen.

Vi synes linjene og proporsjonene sitter betydelig bedre på EL7, enn på storebror ES8.

Innvendig er det ryddig og stramt – og lite knapper. Det gir et moderne og stilig totalinntrykk. Fin stemningsbelysning er også med å understreke den påkostede følelsen.

Tech-faktor

Nio er langt framme på teknologi. De har blant annet jobbet mye med selvkjøringsegenskapene. Det inkluderer blant annet både lidar, radar, en rekke kamera og diverse sensorer.

Det er forresten kamera inne i bilen, også. Det lar deg ta selfie, om du ønsker det (så får du prøve å ikke tenke på at kinesiske myndigheter bruker kameraet til å overvåke deg ...).

AVANSERT: Det er både kamera, lidar, radar og diverse sensorer montert på EL7. Nio sier de er veldig langt framme på selvkjøring.

Batteribytte-systemet deres er også unikt. Det gjør det mulig å bytte fra tomt til fulladet batteri på rundt 5 minutter. Og siden du kan lease batteripakken din, kan du hele tiden ha en oppdatert batteripakke i bilen din. Det er smart!

Nio har også utviklet sin egen digitale hjelper – NOMI – som vises i form av et «ansikt» på toppen av dashbordet. Den er rett og slett litt søt, der den blunker til deg, bruker cowboyhatt eller spiller gitar. Vi hadde mange passasjerer som syntes den var artig. Du kan altså snakke til den og be den gjøre ting for deg. Og selv om tjenesten er noe begrenset, foreløpig, utvikles den hele tiden videre.

Konklusjon

Det er mange grunner til å velge Nio EL7. Vi har sansen for at noen tenker annerledes. Det å kunne lease batteripakken gir noen store fordeler – ikke minst at bilen vil holde seg moderne lenger. En av de største bekymringene til de som vurderer elbil, er jo nettopp at batteripakken skal bli utdatert på kort tid.

Både rekkevidde og ytelser er i toppsjiktet i segmentet. EL7 vil potensielt kunne stjele kunder fra både BMW iX, Audi e-tron og Mercedes EQE SUV. Ja, til og med Norgesbilen over alle: Tesla Model Y.

Testbilen rr litt vrang til tider. Plutselig vil den for eksempel ikke sette seg i gir, noe som kan være ganske frustrerende. Dette skjer flere ganger. Men etter noen «omstarter» (slå av og låse bilen – og så prøve igjen), så løste det seg til slutt. Nio er ikke alene om å ha rusk i maskineriet i forbindelse med lansering av nye biler.

Foreløpig er ikke salget veldig stort i Norge. En del er fortsatt skeptiske. Men Nio tenker langsiktig og annerledes, og de kinesiske eierne virker å ha både tålmodighet og økonomi til å bruke den tiden som trengs for å komme seg på beina.

PS: Etter hvert kommer Nio med en giga-batteripakke på 150 kWt. Da blir rekkevidden på rundt 800 kilometer på EL7.

BRA OG DÅRLIG: Langtur fram og tilbake til Geilo går fint, med 46 kilometer igjen på "tanken". Men feilmeldingen vi fikk på skjermen opplevde vi dessverre flere ganger – og da nekter bilen å sette seg i gir ...

Vi har kjørt Nio ET7. Her er vårt første inntrykk

Bilen for deg hvis:

Hvis du trenger mye plass og god rekkevidde

Ikke bilen for deg hvis:

Du er skeptisk til ny teknologi

LAVT FORBRUK: På veien hjem var forbruket lavt.

Disse kan bli brysomme for konkurrentene

Eierne mener

Nio EL7 AWD LR Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, to motorer Effekt: 653 hk / 850 Nm 0-100 km/t: 3,9 sek. Toppfart: 200 km/t Forbruk (WLTP): 18,3 kWt/mil Batteri/lading: Batteripakke: 100 kWt Rekkevidde: 509 km (WLTP) Hurtiglading: 126 kW Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 491 x 198 x 172 cm Bagasjerom: 658 liter Vekt: 2.366 kg Tilhengervekt: 2.000 kg Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 669.000 kroner + leasing av batteripakke: 100 kWt: 2.000 kroner per måned 75 kWr: 1.400 kroner per måned Oppgitt vs målt: Målt forbruk* 19,8 kWt/100 km * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

