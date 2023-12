Det finnes ikke mange elektriske stasjonsvogner på markedet. De som trenger god plass, går som regel for SUV.

Men høyreiste biler har en ulempe, som blir ekstra tydelig på elbil. Mer luftmotstand. Resultatet er selvsagt at forbruket øker – og rekkevidden blir dårligere.

Kanskje vil det føre til at vi ser en liten oppblomstring av stasjonsvogner framover?

En stund var Porsche Taycan Sport Turismo/Cross Turismo og MG 5 de eneste alternativene. Men så kom Nio på banen – med sin ET5 Touring.

Nio er altså ikke først – men denne var verdt å vente på.

Unik

ET5 Touring 479 centimeter lang, identisk med ET5 sedan. Men taklinjen er altså annerledes fra B-stolpen og bakover. Her får du mer høyde – og dessuten mulighet for takstativ.

Nio er fortsatt unike, ved at de tilbyr batteribytte. Dermed kan du kjøpe ET5 Touring for kun 439.000 kroner.

Men du får altså kun selve bilen for den prisen. Batteripakken, som jo er ganske essensiell, kommer i tillegg.

Den kan du kjøpe – eller du kan leie den. De fleste kundene velger det siste – og det er nok smart ...

DIGITALE INSTRUMENTER: I motsetning til Tesla, har Nio digitale instrumenter.

Denne har ikke mange konkurrenter

Kjøpe eller leie

Fordelen med å leie, er at du til en hver tid har den nyeste batteriteknologien i bilen din. Det vil også innebære at du beholder rekkevidden. Nio mener det skal bidra til å holde annenhåndsverdien på bilen oppe.

Tenk om Nio lager noen helt nye batterier om fem år. Da kan du bytte ut det du har i bilen din og få de nye. På den måten blir bilen din langt mer moderne enn naboen sin, som valgte å kjøpe batteripakken som sto i bilen da den var ny.

Det siste er altså fullt mulig, det også. Med batteripakken på 100 kWt koster ET5 Touring 610.000 kroner. Leier du er prisen 160.000 kroner lavere – men du betaler 2.000 kroner i måneden i leie på batteripakken.

Hvis du synes det er for mye – kan du velge 75 kWt. Den koster 1.400 kroner per måned – eller 543.000 kroner om du velger å kjøpe – og gir rekkevidde på 435 kilometer.

Til sammenligning koster nye Tesla Model 3 Long Range (610 km / 0-100 km/t 4,4 sek) 470.000 kroner.

Vi har testet hvordan ET5 Touring er å kjøre – og hvilke eierskap vi ville gått for.

Dette er en korttest. Det betyr at vi har kjørt en variant av denne modellen tidligere. Du finner en mer grundig test av denne modellen her.

TO ETASJER: Bagasjerommet kan dele inn i to etasjer. I «kjelleren» kan du lagre ladekabel eller bagasjeromsskjuleren.

Her kan du få elbil - uten batterier



Hva er nytt:

Nå har altså ET5 fått større bagasjerom. Det betyr at den blir en langt mer anvendelig familiebil.

ET5 Touring kan vise til 450 liter. Kanskje ikke voldsomt – men nok for de fleste. Her kan du også stable mer i høyden. Dessuten er det et eget lite rom til bagasjeromsskjuleren/ladekabler. 40/20/40-deling av ryggen på baksetet betyr skiluke, og du har også 12 volt-uttak og noen smarte kroker der bak.

PREMIUMFAKTOR: Materialbruken og stemningsbelysningen bidrar til høy opplevd kvalitet. Skjermen er lett å bruke. Bilens digitale «hjelper» Nomi sees på toppen av dashbordet.

Muligheten for takstativ/skiboks har vi alt vært innom. Opptil 75 kilo kan du ha her. Siden det er en lav bil, er det også mye lettere tilgang til det du har på taket, enn i en SUV.

I tillegg kan ET5 Touring trekke tilhenger på opptil 1,4 tonn.

Men bagasjerom foran, altså frunk, det får du ikke.

Rekkevidden er oppgitt til solide 560 kilometer, som likevel er 30 kilometer mindre enn sedanen. Mer om både rekkevidde og hurtiglading i punktet under.

Firehjulsdrift er standard – og bilen har hele 480 hestekrefter. Det gjør at den skal klare 0-100 km/t på 4 sekunder blank.

Feirer ett år i Norge med helt ny bil



STILIG: Eksklusiv materialbruk bidrar til å gi følelsen av høy opplevd kvalitet.

Hvordan fungerer det?

Vi får raskt sansen for ET5 Touring – selv om førsteinntrykket faktisk skuffer. Jeg skulle nemlig gjerne justerte førersetet lavere enn jeg kan gjøre her. Gulvet er høyt, og dermed blir også setet det. Føles ekstra irriterende i en såpass sprek og sporty bil.

Men underveis i testperioden venner jeg meg mer til det. Verre er det at det høye gulvet gjør det mindre komfortabelt i baksetet, enn det hadde trengt å være. Lårene får nemlig lite støtte. Du får ikke beina under forsetene når de er i laveste posisjon (og det er de ofte, siden man ellers sitter veldig høyt).

Ut over det er ET5 en svært god bil å kjøre. Du har et solid fraspark – med litt ekstra fokus på bakhjulene. Motoren der er nemlig større enn den som er montert foran. I tillegg er det 50/50 vektfordeling og lavt tyngdepunkt.

Du må riktignok inn og velge Sport-programmene for å få full effekt. Men det er egentlig sjelden du trenger det. Den har fraspark nok fra før.

Likevel savner jeg muligheten for full effekt når man tar kick down. Det skjer jo gjerne fordi man trenger det ... Kanskje en software-oppdatering, Nio?

På veien er den komfortabel og stabil. I testperioden var det svært glatt – men ET5 føles trygg. Det er god vektfordeling, et ESP-system som jobber godt – og framkommeligheten er god.

Styrefølelsen er litt nummen, selv i Sport. Men du kan kjøre aktivt og ha det moro når veier og føre tillater det.

Nio har forresten NI ulike kjøreprogrammer. Det høres overflødig ut. Men da har du i alle fall ett for en hver situasjon. Noen liker kanskje det ...

Understellet er satt opp slik at du får god komfort – og den komforten underbygges av solid støydemping og smakfull stemningsbelysning. Her får du rett og slett en god porsjon premiumfølelse. Her kan du kjøre langt – og kose deg på turen.

Materialbruken innvendig bidrar også til det siste. Her er det lite hardplast.

I testløypa på 100 kilometer, ender forbruket på høyst respektable 22 kWt. Med 6-7 minusgrader er ikke det ille.

Rekkevidden er trolig rundt 450 kilometer under slike forhold. Men kjørestil, eventuell forvarming av batteripakken og topografi er som vanlig viktig for hvor langt det går.

GOD PLASS: Baksetet er romslig. Det er masse plass til knærne og hodet – men du får ikke føttene under forsetene når de er senket.

Hurtilading er ikke bilens sterke side. Kun 125 kW er maks kapasitet på 100 kWt batteriet i testbilen. Det er et stykke unna de vi forventer i nye elbiler. Ironisk nok øker kapasiteten til 140 kW hvis du velger batteripakken på 75 kWt.

Men Nio har altså en annen mulighet som ingen andre har – nemlig batteribytte. Foreløpig er det fem byttestasjoner i Norge. Men planen er at det skal øke til 20 om ikke alt for lenge. Neste år skal det etter planen etableres 18 nye.

Velger du bytte batteripakken, går det på under 10 minutter. Og hvis du leier batteripakken, er to slike bytter i måneden inkludert i leieprisen.

Setene er ellers komfortable både foran og bak. Skal vi pirke, kunne det vært litt mer sidestøtte i ryggen og mer vinkel på sitteputen. Men savnet er ikke større enn at det går fint.

Lysene er bra – men autodimme-funksjonen fungerer tidvis for tregt. Det gjorde at motgående kjøretøy stadig ble blendet og blinket med lysene. Irriterende, men kanskje noe som kan bedres ved hjelp av software, det også.

Selvkjøringen er Nio stolte av. Det fungerer godt med adaptiv cruisecontroll. Bilen kjører jevnt og holder riktig avstand. ET5 Touring er fullpakket med kameraer, sensorer og radarer som i stor grad skal gjøre den selvkjørende. Men enn så lenge tillater ikke lovverket dette.

Dette kan bli brysomt for konkurrentene

FORBRUK: I testløypa endte vi på 22 kWt per 100 kilometer.

Konklusjon:

ET5 Touring er rett og slett en spennende totalpakke – for deg som ikke på død og liv må ha SUV. Smart med leie av batteripakke, gode praktiske løsninger og bra med plass. Dessuten en morsom bil å kjøre.

Lav hurtiglading trekker ned – men i hverdagen lader de fleste hjemme, uansett. Så kan du jo sjekke om en av batteribytte-stasjonene står strategisk til for langturene du vanligvis må foreta deg.

Mye utstyr følger med. Men husk at som vanlig må du punge ut ekstra for snasent ekstrautstyr som dimming av panoramataket (12.000 kroner), hengerfeste (9.800 kroner) varme i rattet, baksetene og kjøling, varme og massasje i forsetene (12.000 kroner) og ikke minst vinterdekk (ca 30.000 kroner).

Som sagt har den ikke noen helt direkte konkurrenter. Tesla Model 3 Long Range er billigere og går lenger – men den er også en del mindre, ikke like rask og langt unna samme premiumfølelse innvendig.

Nio ET7 første test og førsteinntrykk av den nye familie-elbilen



Bilen for deg hvis?

Du vil ha en velkjørende familiebil

Ikke bilen for deg hvis?

Du trenger ekstra bakkeklaring

Feirer ett år i Norge med helt ny bil



Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 13.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her - det er fort gjort.

Det ligger enn så lenge ingen vurderinger av nye ET5 Touring.

PEN: Vi synes ET5 Touring er den fineste modellen i Nio-sortimentet – den er også praktisk.

Nio ET5 Touring Motor og ytelser: Motor: 2 x elmotor

Effekt: 490 hk / 700 Nm

0-100 km/t: 4 sek.

Toppfart: 200 km/t

Forbruk: 18,6 kWt per 100 km Batteri/lading: Batteripakke: 100 kWt

Rekkevidde: 560 km (WLTP)

Hurtiglading: 126 kW

Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 476 x 196 x 150 cm

Bagasjerom: 490 / 1.247 liter

Vekt: 2.210 kg

Tilhengervekt: 1.400 kg

Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 443.000 kroner + 1.400 kroner i batterileie / 543.000 kjøp av bil m/ 75 kWt batteri

Pris testbil: 443.000 kroner + 2.000 kroner i batterileie / 610.000 kjøp av bil m/ 100 kWt batteri Oppgitt vs målt: Målt forbruk* 22 kWt/100 km * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

Video: Se og hør mer om Nios smarte batteribytte-system her: