Lurer seg inn i biler og ødelegger for millioner

Når kulda kommer, opplever mange at mus trekker inn i hus og hytter. men ikke bare her: Nei, også også garasjer, biler, bobiler og campingvogner er yndede tilholdssteder for mus.

– Selv om de er små, kan de gjøre svært stor skade, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Mus ødelegger bilseter, isolasjonsmateriale og ledninger – sistnevnte ofte med driftsstans og kostbare kortslutninger som følge. Musene kan også finne bilens registerreim smakfull. Det ender fort med fullt og kostbart motorhavari om man er uheldig.

Være på vakt

Hvert eneste år spiser norske mus biler og campingvogner for et tosifret millionbeløp. Det viser tall fra forsikringsbransjen.

– Hvis du finner muselort i garasjen er det ekstra viktig å være på vakt, så de ikke flytter inn permanent. Eller enda verre at de flytter inn i bilen. Derfor er det alltid smart å tenke forebygging, sier NAF-rådgiveren.

– Vedstabler, tørkepapir, pussekluter, arbeidsklær og slike ting er populære boplasser for mus. Alt som musene trives i eller spiser, bør vekk eller i lukkede plastkasser, oppfordrer Sødal, i en pressemelding.

KOMMER SEG INN: Garasjer er gjerne ikke like tette som hus, dermed er det også enklere for små gnagere å komme seg inn. Foto: TV 2

Finnes hjelpemidler

Mange har godsaker som kjeks, pastiller, sjokolade og nøtter liggende i bilen. . Dette er godsaker også for mus. Derfor må du rydde bilen for disse fristelsene. Få ut gammelt sjokolade- og ispapir og støvsug bort brødsmuler.

– Vinter-lagrer man bobil, campingvogn eller en veteranbil, bør disse sjekkes regelmessig gjennom vinteren. Minst én gang i måneden, mener Sødal.

Skulle man være uheldig å få mus i garasjen, finnes det hjelpemidler. Elektroniske muse-jagere kan kjøpes til en rimelig penge. Disse plugges rett i stikkontakten og lager en høyfrekvent lyd som skal skremme vekk skadedyrene.

Forsikringen

Ellers er de gode, gammeldagse musefellene fortsatt det sikreste. Disse finnes nå i ulike og varianter, også som elektriske, om man ikke er komfortabel med den tradisjonelle fella med bøyle og fjær.

– Er du uheldig og får en muse-skade i bilen, dekkes dette vanligvis av bilens kaskoforsikring. Derfor bør du tenke deg om hvis veteranbilen, den skattede cabrioleten eller campingvogna vinterlagres uten forsikring, minner Sødal om helt til slutt.

