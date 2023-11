Porsche Panamera var en kontroversiell bil, da den kom. Designet fikk mye kritikk og en del mente den rett og slett lignet på en padde.

Men suksess ble det likevel.

Nå er det klart for generasjon nummer tre. Den ble nylig avduket i Dubai.

Toppmodellen får 680 hestekrefter og blir styggrask. Men mer interessant er det kanskje at den ladbare hybriden får betydelig bedre rekkevidde.

Dessuten har Porsche laget et nytt dempersystem – som henter inspirasjon fra motorsykler ...

Slutt på stasjonsvogn

Men la oss gjøre unna de dårlige nyhetene først som sist. Med nye Panamera er det nemlig slutt på den populær Sport Turismo-utgaven. Altså stasjonsvogna.

Det har solgt godt i Norge – blant annet fordi den byr på bedre bagasjeplass. Tredje generasjonen Panamera blir altså kun levert som sedan/kombicoupe.

Vi har dessverre en dårlig nyhet til ...

NY SIGNATUR: Modellen til venstre viser at Panamera nå får stående markeringslys i frontfangeren. Til høyre er toppmodellen Turbo E-Hybrid, som ikke har markeringslys i fangeren.

Dyrere

Lansering er planlagt våren 2024 – da med tre modeller: Panamera, Panamera 4 og Panamera Turbo E-Hybrid.

Felles for alle de nye modellene, er at prisene øker. Særlig for toppmodellen. Den koster nemlig 2.351.908 kroner.

Økte avgifter på ladbare hybrider spiller selvsagt en rolle i denne prisøkningen.



Mange er spente på hva de «vanlige» variantene av E-Hybrid vil koste. Prisene er ikke klare, men trolig blir det i området rundt 1,5 millioner kroner.

Men nå runder vi av de dårlige nyhetene. For heldigvis er det flere gode også ...

NYTT? Det er lite som skiller designet mellom utgående og nye Panamera. Men nykommeren har blant annet fått nye LED baklykter.

Bedre rekkevidde

Den viktigste er kanskje at rekkevidden er blitt betydelig bedre enn før. Nye Panamera E-Hybrid skal nemlig klare opptil 91 kilometer på strøm. Det er blant annet takket være en ny batteripakke på 25,9 kWt.

Ombordladeren er på 11 kW, og skal gjøre det mulig å lade fra null til full på to timer og 38 minutter.

Totalt blir det fire ulike E-Hybrid-modeller. Alle får bedre rekkevidde og ytelser – og lavere forbruk. Elmotoren yter 190 hestekrefter – og er nå integrert inn i PDK-girkassen. Det sparer rundt 5 kilo og bidrar også til bedre kjøling.

Alle modellene med 2,9-liters V6-er under panseret, har fått økt effekten fra 330 til 353 hestekrefter.

SPREK: Turbo E-Hybrid blir enda raskere – og klarer 0-100 km/t på bare 3,2 sekunder.

Styggrask

Topputgaven blir som tidligere styggrask. Mens de andre modellene har en 2,9-liters V6 – har Turbo E-Hybrid en 4-liters V8-er med biturbo pustehjelp.

Med 680 hestekrefter og hele 930 Nm dreiemoment, klarer denne 0-100 km/t på bare 3,2 sekunder, mens toppfarten er på 315 km/t.

Innstegsmodellene, Panamera (bakhjulsdrift) og Panamera 4 (firehjulsdrift), får begge den nye og sprekere V6-motoren – som bidrar til at 0-100 km/t gjøres unna på henholdsvis 5,2 og 4,8 sekunder.

Prisene på disse modellene er forresten ikke klare, ennå.

Kjører som en motorsykkel

Det er også jobbet mye med understell og dempere. Panamera er en stor og tung bil. Da kreves det innsats for at den skal kunne oppleves i tråd med de forventningene kundene har til en Porsche.

Én ting er luftfjæringen med to kamre – ett for demping og ett for returen – som nå blir standard. Men i tillegg kan du oppgradere til det Porsche kaller Active Ride-understell.

Her hentes det inspirasjon fra motorsykkel. En hydraulisk pumpe både kompenserer og motvirker kreftene en bil utsettes for når du kjører aktivt. Det nye systemet skal får bilen til å lene seg inn i svingene som en motorsykkel. Det skal bedre grepet og gi økt kjøreglede.

Som før kan du også få styring på bakakselen.

DIGITALISERT: Fortsatt noen få fysiske knapper – men det meste er nå digitalisert i interiøret på Panamera.

Nytt interiør

På innsiden har det selvsagt også skjedd ting. Blant annet er førermiljøet blir mer digitalisert. Inspirasjonskilden er elbilen Taycan.

Men Panamera har fortsatt noen fysiske knapper – blant annet til klimaanlegget. Det vil nok mange sette pris på.

Som på Taycan er også girspaken flyttet fra midtkonsollen opp til dashbordet – og som før er det et lite hjul på rattet som lar deg velge ulike kjøreprogram.

Infotainmentskjermen er blitt større – og nå kan du også få skjerm på passasjersiden.

På utsiden er det bare forsiktige justeringer på designet. Her har Porsche tydeligvis bestemt seg for å ikke tukle for mye med noe som fungerer bra fra før. Men det er nye LED-lykter både foran og bak – og litt annen utforming på blant annet forskjermen.

