De siste årene er det I-Pace det meste har dreid seg om fra Jaguar i Norge. Men skrur vi klokka tilbake til 2017, var det en helt annen bil som sto i fokus: F-Pace – historiens første SUV fra den ærverdige bilprodusenten.

Den luksuriøse bilen kom først i diesel-utgave, men i 2021 kom den også som ladbar hybrid. Prisen endte gjerne på rundt én million kroner for godt utstyrte modeller.

To år senere er det virkelig kjøpers marked, hvis du retter blikket mot F-Pace.

Men det er én grunn til at noen er litt skeptisk..

Priser fra 300.000 kroner

Det ruller en del aJaguar F-Pace på norske veier, men dette må definitivt sies å være en SUV for deg som vil skille deg litt ut i mengden.

I skrivende stund ligger det 42 eksemplarer til salgs på Finn. Prisene på de rimeligste 2017-modellene med dieselmotor starter på like over 300.000 kroner.

Kilometerstanden nærmer seg gjerne et par hundre tusen kilometer på de rimeligste. Det er ikke nødvendigvis er et problem – så lenge bilen er godt fulgt opp med dokumenterte servicer og skifte av slitedeler.

Er budsjettet ditt 350.000 kroner, finner du fine eksemplarer som har gått under 100.000 kilometer.

Ned 400.000 kroner – på to år

Ser du etter ladbar hybrid, koster den rimeligste 2021-modellen nå 629.000 kroner. Det må sies å være en svært god pris for en nesten ny, stor og luksuriøs SUV – som kostet over én million kroner for bare to år siden.

Det aktuelle eksemplaret er en godt utstyrt Jaguar F-Pace Dynamic S AWD.

Her kan du blant annet boltre deg med svarte skinnseter, panorama glasstak, adaptiv cruisekontroll, stor 11,4 tommer infotainmentskjerm og det aller meste av sikkerhetsutstyret som du kan forvente i denne klassen.

NED 400.000 KRONER: Dette eksemplaret av F-Pace koster 629.000 kroner hos Autostrada. Det er 400.000 kroner billigere enn da den var ny for to år siden.

404 hestekrefter

Motoriseringen er en kombinasjon av elmotor og en 2-liters, firesylindret bensinmotor. Akkurat det med fire sylindre er det nok noen som rynker litt på nesen av, på en fullvoksen SUV fra Jaugar.

Men 0-100 km/t er unnagjort på respektable 5,3 sekunder, og toppfarten er 209 kilometer i timen.

Batteripakken er på 17,1 kWt netto. Det skal, ifølge Jaguar, være tilstrekkelig til å kjøre inntil 53 kilometer kun på batteridrift.

Under vår test i 2021 klarte vi rundt 50, før bensinmotoren tok over. Oppgitt forbruk ved blandet kjøring er 0,25 liter på mila.

PREMIUM: Bilde fra førermiljøet i Jaguar F-Pace 2021.

Importør

Bilen selges gjennom Autostrada i Skien, som er autorisert Jaguar-forhandler. De bekrefter overfor Broom at nyprisen var over en million kroner sommeren 2021.



Det er ingen tvil om at man her får svært mye premium til en pris mange har råd til, fortsatt med nybilgaranti til juni 2026.

Og apropos nybilgaranti: I fjor høst ble det klart at importøren av Jaguar og Land Rover til Norge er sagt opp, fra sommeren 2024. Hva som skjer med Jaguar i Norge etter dette, er foreløpig ikke avklart.

– Ingen risiko

– Kjøper av denne bilen løper uansett ikke noen risiko med tanke på garanti. Vi kommer fortsatt til å være autorisert Jaguar-verksted etter 2024, uansett hva som skjer rundt spørsmålet om importør, sier Leif Arne Tvedt hos Autostrada.



På spørsmål om den lave prisen skyldes usikkerhet rundt Jaguars fremtid i Norge, er svaret et kontant nei. Dette handler ifølge Tvedt bare om at de ønsker å få bilen solgt.

– Vi merker naturligvis at pengene ikke lenger sitter så løst hos folk som tidligere, sier han.

Situasjonen er derimot en helt annen når det gjelder eldre F-Pace med dieselmotor.

– Disse koster typisk fra rundt 350.000 kroner, og rekker knapt innom butikken før de er solgt, sier Tvedt.

Eierne mener

