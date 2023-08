Hurtiglading og lynlading kan snart få en ny betydning. Verdens største produsent av batterier til elbiler, kinesiske CATL, har nemlig nettopp annonsert et elbil-batteri som de lover skal kunne gi 400 kilometer rekkevidde etter bare ti minutter i laderen.

De lover også at elbiler som bruker batteriet, skal kunne få rekkevidder på inntil 700 kilometer.

Ingen fjern fremtidsdrøm

Nå mangler det ikke på batterigjennombrudd for tiden, men CATL er en av gigantene på området. De står alene for rundt en tredjedel av markedet for elbilbatterier. På kundelisten står blant andre Tesla, BMW, Volvo, Volkswagen og Hyundai.

Og dessuten: Dette er ikke noe som kanskje kommer en gang i fremtiden. Ifølge produsenten er batteriet ferdig testet og snart klart til produksjon. Målet er at det skal være på plass i elbiler allerede i løpet av neste år.

BATTERIPAKKE: Slik illustrerer CATL en batteripakke bestående av rekker og rader med de nye battericellene.

Enklere batterikjemi

Batteriet det er snakk om, bruker såkalte LFP-celler. Dette er en type litium-batterier som har blitt svært populære den siste tiden, blant annet på grunn av at de er mer miljøvennlige og billigere enn tradisjonelle litium-ion-batterier.

Batterikjemien består av færre sjeldne og dyre metaller enn tradisjonelle Litium-ion-batterier.

Helt uten lyter er LFP-batterier ikke. Litt lavere energitetthet og at de ofte er litt tregere å lade opp om vinteren, er ulemper som ofte trekkes fram. Sistnevnte skal CATL ha funnet en løsning på, noe de annonserte tidligere i sommer:

Bedre i kulde

CATL lover at det nye batteriet skal kunne lades opp til 80 prosent på en halv time, i temperaturer ned mot 10 minusgrader.

Hva som kreves av forvarming og andre detaljer rundt ladingen, har de foreløpig ikke gått ut med.

Produsenten lover imidlertid at det nye batteriet skal suppleres med et nytt styresystem som skal gi lavere varmeutvikling og sørge for at batteriet skal tåle mange ladesykluser med lynrask lading, uten at det skal ta skade av det.

«Alle» venter på faststoff



CATL er imidlertid ikke alene om å presentere nye batterigjennombrudd for tiden. Mye av innovasjonen dreier seg imidlertid om det som ofte omtales som fremtidens batteriteknologi, såkalte faststoffbatterier (solid state).

Når disse kommer i produksjon, vil de mest sannsynlig eliminere mange av problemene og utfordringene knyttet til dagens litium-ion-batterier.

En av dem som satser er Toyota, som nylig presenterte et faststoffbatteri som kan gi elbiler rekordrekkevidde og lynrask lading. Målet er å ta teknologien i bruk fra 2027.

