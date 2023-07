Med e-Up! hadde Volkswagen i flere år en elbil til under 200.000 kroner. Bilen var bitte liten, den hadde svært begrenset rekkevidde (selv om den økte underveis) og spesielt komfortabel var den heller ikke.

Det tok den igjen med å være perfekt til daglig småkjøring. Som bybil hadde den også mange styrker, her skulle det ikke store parkeringsplassen til før den kunne smette inn.

I dag er den betydelig større ID.3 elektrisk innstegsmodell for Volkswagen. Men her er det ting på gang. Tidligere i år viste VW oss konseptbilen ID. 2all. Dette er en kompakt småbil, med forhjulstrekk. Samtidig røpet Volkswagen at de jobber med å utvikle en enda mindre elbil.

IKKE ERSTATTET: Lille e-Up! var en viktig bil for Volkswagen. Men den har ennå ikke fått noen oppfølger. Foto: NTB

Billig å produsere

Mye tyder på at den vil hete ID.1. Og mens Volkswagen har gått ut med at ID. 2all skal koste fra 25.000 euro, er målsetningen av ID.1 skal starte et godt stykke under 20.000 euro, tilsvarende under 200.000 norske kroner.

For å få til det, skal de utvikle en helt ny elbilplattform. Her vil det være fokus på å holde kostnadene nede på alle områder.

Det handler om alt fra antall deler, til hvor billig det er mulig å produsere batteripakken. Dette er en stor del av kostnaden ved en elbil. Derfor kan det også være betydelige innsparelser å hente her.

MINIMALISTISK: Slik ser det ut inne i konseptbilen ID.2all. Det er nok grunn til å regne med et enklere interiør i ID.1.

Kineserne presser på

Det blir også spekulert i at VW vil legge produksjonen til et typisk lavkostland, India er en aktuell kandidat her. Men gitt effektiv nok produksjon, kan også Europa være aktuelt.

For VW vil de to rimeligere bilene etter alt å dømme bli svært viktige. Hele den vestlige bilindustrien er nå under voldsomt press fra kinesiske bilprodusenter.

Flere av dem selger allerede svært rimelige elbiler på hjemmemarkedet. Her har de et viktig konkurransefortrinn.

PREMIERE: ID.2all debuterte i mars i år, men det er fortsatt to år til den kommer på markedet. Foto: NTB

Startet med dyre biler

Hvis elbilene skal ta over det meste av salget i store europeiske land, vil det være avgjørende å kunne tilby biler også til de som ikke kan eller ikke ønsker å bruke mye penger på nybil.

Da må også bilprodusentene kunne tilby biler som koster mindre enn det de fleste gjør i dag. Mange av bilprodusentene har startet elbilsatsingen sin med ganske store og dyre biler, ikke minst SUV-er.

