Lover elbil som skal gå over 1.000 kilometer

Toyota har kommet sent i gang med elbiler. Men nå skjer det ting her. Ambisjonen er klar: Toyota skal bli en leder innen elektriske kjøretøy ved blant annet å doble rekkevidden innen 2026 og tilby flere batterityper som dekker flere ulike behov

På en teknisk workshop i Japan under temaet «Let's Change the Future of Cars», presenterte Toyota denne uken en rekke nye teknologier.

En av de viktige nyhetene er et høy-ytelses litium-ion batteri med større energitetthet, som vil gi elbiler en rekkevidde på over 1.000 kilometer i 2026.

Doble rekkevidden

Administrerende direktør i Toyota Norge, Piotr Pawlak, er begeistret for planene som er presentert:

Piotr Pawlak er sjef for Toyota i Norge.

– Toyota investerer globalt betydelige ressurser i fremtidsrettet og forskning og utvikling, og dette vil gjøre bærekraftig mobilitet tilgjengelig for enda flere. Norge ligger allerede langt fremme innen elbil og vi ser frem til å ta i bruk den nye batteriteknologien når denne blir tilgjengelig, sier han, i en pressemelding.

Denne uken presenterte Toyota fire nye batterier som vil bli lansert innen utgangen av tiåret:

Først av nyhetene kommer et litium-ion batteri i en «høy-ytelses versjon» i 2026, som vil doble rekkevidden fra dagens batteripakke. Sammen med betydelig lavere luftmotstand og vektreduksjoner vil det nye batteriet gi en kjørelengde på over 1.000 kilometer, og koste 20 prosent mindre enn Toyotas nåværende batterier i bZ4X. Ladetiden er på under 20 minutter (10-80 prosent).

Rimeligere batteri

I 2026/27 tar Toyota sikte på å lansere et LFP-batteri (litium jernfosfat) med bipolar struktur som er benyttet i hybridbiler tidligere og som kan gi en økt rekkevidde på 20 prosent. Denne rimeligere batteritypen kan gi hele 40 prosent reduksjon av kostnadene sammenlignet med bZ4X-batteriet og kan hurtiglades på under 30 minutter (10-80 prosent).

Samtidig utvikles et høy-ytelses batteri med bipolar struktur med en nikkel katode som skal være klart i 2027-28. Dette batteriet vil ha ytterligere 10 prosent lengre rekkevidde og 10 prosent lavere kostnader enn «høyt-ytelses versjonen» av litium-batteriet.

UTVIKLING: Ny batteriteknologi skal både øke rekkevidden – og redusere kostnadene. Her skal det skje mye hos Toyota de kommende årene.

Redusere luftmotstanden

Fra 2027-28 planlegger Toyota å kommersialisere et faststoffbatteri (solid-state) som vil ytterligere øke rekkevidden med 20 prosent i forhold til performance-batteriet som kommer i 2026, og reduserer ladetiden til kun 10 minutter (10-80 prosent). En høy-ytelses versjon av faststoffbatteriet ligger også i planene.

Toyota studerer ny teknologi som har som mål å redusere luftmotstanden ned mot en Cd-verdi på 0.1, i samarbeid med romfartsdivisjonen til Mitsubishi Heavy Industries. Dette vil bidra sterkt til økt rekkevidde.

Bilprodusenten anslår at rundt 1,7 millioner av elbilene som selskapet selger i 2030, vil utgjøres av de neste generasjons kjøretøyene.

