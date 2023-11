Litt brukt – da kan du spare 600.000 kroner

Det er ikke så mange av oss som har anledning til å kjøpe SUV på øverste hylle. Til det blir prisene fort altfor stive.

Ett eksempel: Digre BMW X7. Dette er bilen som gir deg et hav av plass, solide ytelser, gode kjøreegenskaper og ikke minst: Et design som oser toppmodell og status.

Men det koster: Nærmere bestemt fra 1,6 millioner. Og alle som har kjøpt tysk premiumbil av dette kaliberet vet at «fra» her er et nøkkelord. Det blir fort flere hundre tusen kroner i ekstrautstyr, før du er helt i mål.

DIGER: Ingen tvil: Dette er en BMW. Størrelsen merkes godt også innvendig.

Kostet over 1,8 millioner

Men da hjelper det naturligvis at disse bilene også har et solid verditap. Kjøper du to-tre år gammel bil, er det MYE å spare.

Ett eksempel på det er en 2021-modell som nå ligger ute på bruktmarkedet. Bilen har rullet 75.000 kroner og kostet 1.838.856 kroner da den rullet ut fra BMW-forhandleren første gang. Nå er prisforlangende 1.249.999 kroner. Bilen har altså tapt seg 588.857 kroner så langt. Kanskje er det også litt prutningsmonn her.

Som mange andre nyere biler fra BMW har også denne serviceavtale til 100.000 kilometer. Det betyr at du slipper å bruke penger på servicer med det første. Det er også nybilgaranti igjen, denne gjelder i fem år eller til 200.000 kilometer, det som inntreffer først.

TAPER SEG: Biler som BMW X7 har gjerne et voldsomt verditap de første årene. Det gjelder også eksemplaret som nå er til salgs i Bodø.

265 hestekrefter

«Topp utstyrt», sier selger i Bodø, som ellers er temmelig sparsommelig med opplysninger i annonsen.

Du får X7 som både seks- og sjuseter. Dette eksemplaret har seks seter. Det betyr to kapteinsstoler på andre seterad, i stedet for tradisjonelt baksete.

Med alle seks seter i bruk, blir bagasjeplassen naturlig nok noe begrenset. Men du kan få med relativt mye, selv om du fyller bilen helt opp med passasjerer.

Bak den digre grillen finner vi en 3-liters dieselmotor på 265 hestekrefter. Den gir et bra kraftoverskudd, men heller ikke mer enn en bil som dette bør ha.

KONKURRENTER: Mercedes GLS er en av ganske få konkurrenter. Her var vi i Broom på tur med de to rivalene til Tylösand i Sverige.

Klikk her for å se annonsen på bilen

Under millionen

Rimeligste X7 på bruktmarkedet nå er forresten to 2019-modeller med henholdsvis 80.0000 og 135.000 kilometer på telleverket. De har prisantydning på strategiske 999.000 kroner.

I tillegg til eksemplaret i Bodø, er det to til som ligger ute for 1.249.000 kroner. Da snakker vi en 2019-modell som har gått 62.000 kilometer og en bil fra 2020 som har rullet 53.500.

Disse er fortsatt innenfor nybilgaranti, noe som naturligvis er en stor fordel når du kjøper en bil som dette. X7 er ikke bare dyr å kjøpe: Du må også regne med service- og vedlikeholdskostnader som ligger langt over gjennomsnittet.

