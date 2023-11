Like før: En av de viktigste bilene deres noensinne

Volvo får en ny og etterlengtet innstegsmodell når de nå gjør seg klare til å introdusere EX30 i Norge.

Dette er en kompakt elbil med startpris på 321.900 kroner. Den kommer med to ulike batteripakker, bakhjulsdrift eller 4x4.

Vi i Broom har møtt bilen ved flere anledninger tidligere. Nå er vi på den første offisielle testkjøringen av den, i Barcelona.

175.000 kroner billigere

Her får presse fra store deler av verden kjøre bilen. Sperrefristen på alt av kjøreinntrykk er satt til mandag 6. november. Da kommer vi også med den aller første testen av EX30.

Volvo har manglet en klar innstegsmodell siden V40 forsvant ut av modellutvalget deres i 2019. EX30 legger seg hele 175.000 kroner under dagens XC40 i pris. Det gjør at Volvo også regner med å hente mange nye kunder til nykommeren.

Slik presser de prisene på EX30

KOMPAKT: EX30 er en crossover med lengde på 4,23 meter, Det betyr at den er en klasse under dagens C40/XC40.

318 liters bagasjerom

Hva er det så de får her? Jo, en crossover med lengde på 4,23 meter. Bagasjerommet er på 318 liter. I tillegg er det en frunk på sju liter. Ikke veldig stort, men det holder til ladekabelen og litt småtterier i tillegg.

Volvo har jobbet med å forenkle interiørløsningene og utnytte plassen her optimalt. Det flate gulvet bidrar også til det. Alle høyttalere er flyttet opp til lydplanken på dashbordet, det frigjør plass i dørene. I tillegg er det flere smarte oppbevaringsrom rundt om i bilen.

Bilgigant innrømmer: Må jobbe mye raskere



VARIERT: Volvo har lagt første testkjøring til Barcelona, med kjøring både i selve byen og på svingtete fjellveier rundt.

Her er prisene

Volvo tilbyr bilen med to batteripakker. Den minste er på 49 kWt netto og gir strøm til én elmotor. Her er rekkevidden på inntil 344 kilometer. Ladehastigheten er på 134 kW.

Batteripakke nummer to er på 64 kWt. Denne gir rekkevidde på 460 kilometer for Twin Motor-utgaven (4x4) og 480 kilometer for Single Motor Extended Range (bakhjulsdrift). Ladehastigheten her er på 153 kW.

Billigste EX30 starter altså på 321.900 kroner. Single Motor Long Range har startpris på 366.900 kroner. Den topputstyrte Ultra-utgaven kommer på 396.900 kroner.

Prisen: Nei, den er ikke for god til å være sann



REKKE OG RAD: EX30 ligger an til å bli en ny storselger for Volvo når den kommer til landet rundt årsskiftet.

Kommer på nyåret

Twin Motor med 4x4 starter på 421.900 kroner. Topputgaven Ultra koster 451.000 kroner. Volvo går for klart definerte utstyrspakker her. Hengerfeste er omtrent det eneste du kan få ekstra.

Etter det Broom erfarer, har interessen hos norske kunder vært stor. Volvo skal også få god tilgang til biler. EX30 skal i starten bygges i Kina, side-om-side med søstermodeller fra Zeekr og Smart. Senere blir det også produksjon i Belgia.

De første kundebilene skal være på plass første kvartal 2024. Da tar det neppe lang tid før EX30 er et ganske vanlig syn på norske veier.

