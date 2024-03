Går vi noen år tilbake, dreide de fleste elbilnyhetene seg om store SUV-er, men tidene har endret seg. Særlig det siste året har det kommet flere sedaner og stasjonsvogner, og nå dukker det også opp mange små og kompakte elbiler med bra rekkevidde.

Og kanskje viktigst: Mange av dem er skikkelig billige – som Skoda Epiq, som akkurat er vist fram for første gang.

Biler for folk flest

At produsentene satser på rimeligere biler, er kanskje ikke så rart. Mange har rett og slett mindre å rutte med for tiden, samtidig som land etter land kutter i elbilstøtten. Og når utvalget av rimelige elbiler nærmest er ikke-eksisterende, kjølner naturlig nok også interessen for elbil som konsept.

Men det kan endre seg i tiden som kommer. En rekke produsenter har vist fram kommende modeller som får prislapper på under 25.000 euro, enkelte så lavt som 20.000 euro. Da snakker vi fort om biler som vil koste mellom 200.000 og 250.000 kroner i Norge.

Og bilene er ikke bittesmå, som man kanskje skulle forvente i et slikt prissegment. Her er det ofte bra plass til en liten familie, og enkelte byr til og med på solid bagasjeplass.

Skoda Epiq blir større enn ID.2

Sist ut er altså Skoda, som i dag gir oss en liten smakebit på sin kommende kompakte elbil. Den har fått navnet Epiq, en «by-SUV» som bygger på samme lest som Volkswagen ID.2, som er ventet senere i år.

Begge modeller er ventet å koste fra rundt 25.000 euro.

Epiq måler 4,1 meter i lengden. Den er altså 16 centimeter kortere enn VW ID.3, men fem centimeter lengre enn Volkswagen Polo og den nevnte ID.2.

SPORTSLIG: Skoda omtaler Epiq som en «by-SUV».

Det er uansett snakk om en kompakt bil, som skal oppleves som romslig på innsiden. Ikke minst er bagasjeplassen imponerende; hele 490 liter får du plass til bakerst. Det er mer enn på mange SUV-er som er en halvmeter lengre.

SKODA-SJEF: Martine Behrens har stor tro på at Epiq vil treffe bra i markedet.

– Skoda Epiq vil møte behovet til svært mange kunder som ønsker en mindre elbil som ikke går på kompromiss med romslig innvendig plass, forteller Martine Behrens, Skoda-direktør i Norge.



Over 40 mil rekkevidde

Når det gjelder rekkevidde, er den foreløpig oppgitt til over 400 kilometer. Skoda sier foreløpig ikke noe om batteristørrelse og motoreffekt, men det er sannsynligvis temmelig sammenfallende med ID.2.

Da snakker vi om en batteripakke på 56 kWt, som også kan brukes som «powerbank» til for eksempel kaffetrakter eller elektrisk grill på tur (V2L).

Hvis motoren også er den samme, snakker vi om bra ytelser og en akselerasjon fra 0-100 km/t på under sju sekunder. Her må vi imidlertid vente med detaljene til Skoda slipper dem. Det vil sannsynligvis skje i drypp fra mot lanseringen, som skjer neste år.

OVERSIKTLIG: En liten skjerm foran rattet og stor skjerm høyt plassert i midten, kjenner vi igjen fra tidligere. Vi ser også at det er en rekke knapper under skjermen til ofte brukte funksjoner.

Nytt designspråk

Utseendemessig skiller bilen seg ganske markant fra tidligere modeller, med helt ny front og lyssignatur både foran og bak.

– Epiq vil komme i Skodas helt nye designspråk Modern Solid, i tillegg til å presentere en ny digital brukeropplevelse og ny teknologi, sier Behrens.



Hun lover at bilen skal være enkel å bruke, og at den er relativt minimalistisk på innsiden. Det skal også brukes mye resirkulerte og miljøvennlige materialer om bord, og mange smarte og praktiske løsninger i kupéen og i bagasjerommet – i god Skoda-ånd.

Lover mer informasjon snart

– Vi kommer til å dele mer informasjon om Škoda Epiq frem mot verdenspremieren neste år, og forventer at denne modellen vil møte et viktig behov for de som ønsker seg en mindre, men allikevel romslig og svært effektiv SUV, sier Behrens.



Før den tid skal Skoda også lansere en tredje elbil, kompakt-SUVen Elroq. Det skjer mot slutten av året. Totalt er det ventet seks elbilnyheter fra Skoda fram mot 2026.

Den første modellen, Enyaq, har vært på markedet siden 2021 og har rukket å bli en solid suksess for tsjekkerne. Totalt er den produsert i over 200.000 eksemplarer, hvorav mer enn 20.000 har fått norske skilter. Enyaq ble Norges tredje mest solgte bil i 2023.

