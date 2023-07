Lett å tro at denne er mye dyrere

Citroën har fått vind i seilene de siste årene, takket være elbilene sine. Blant annet har de solgt godt av crossoveren ë-C4.

Nå kommer den franske bilprodusenten med en nyhet som bør klinge godt i ørene til norske bilkjøpere: ë-C4 X.

Citroën ë-C4 X Positivt: God plass og høy komfort Negativt: Får snart nytt og større batteri - og større motor (og det trengs) Pris: Fra: 354.900 kroner

X er hele 25 centimeter lengre ë-C4 – og måler 460 centimeter. Nykommeren har også en mer coupeaktig taklinje.

Med batteripakke på 50 kWt har den rekkevidde på 360 kilometer.

Prisene starter på 354.900 kroner, så denne er oppnåelig for mange.



God timing

Det er ikke vanskelig å argumentere for at dette er god timing for en slik modell.

Vi bruker nemlig langt mindre penger på nybil i år, enn vi har gjort de siste tre-fire årene.

Det har skjedd mye på kort tid, siden Audi e-tron ble Norges mest solgte bil – med en snittpris på rundt 750-800.000 kroner.

Så mens de dyre bilene plutselig blir stående i utstillingslokalene lenger enn før, er det mer sannsynlig at du får omsatt de billige variantene raskere.

Kanskje kan ë-C4 X være én av dem.

Kommer ny utgave

Det som er spesielt, er at det allerede til høsten kommer en ny og bedre versjon av ë-C4 X. Den har et 54 kWt batteri, slik at offisiell rekkevidde blir 400 kilometer, i stedet for 360.

I tillegg får den en noe kraftigere drivlinje.

Det gir potensielle kjøpere litt å tenke. Finnes det en grunn til å handle allerede nå? Vi er også spent på om vårt førsteinntrykk fra lanseringen i Madrid blir bekreftet?

Det skal vi finne ut nå.

Hvordan er den å kjøre?

Det er i alle fall lite som overrasker oss med kjøreegenskapene til ë-C4 X. Her er det trygt og komfortabelt for hver krone du har brukt på bilen. Ikke noe annet. Prøv å sette den på prøve på svingete vei – og den protesterer høylydt. Den kunne, i god fransk ånd, like godt tatt på seg en gul vest og stoppet midt i veien. For er den ganske enkelt ikke med på den slags «tull».

Én ting er mangelen på krefter. 136 hester drar såvidt snerken av kakaokoppen.

Men også fjæringen og styringen er så tungt vektet mot komfort, at det nesten er komisk. Aktiv kjøring i ë-C4 X blir som å stille med et esel på The Grand National. Ingen tar deg seriøst.

Klarer du å legge bak deg dette, vil du imidlertid fort sette pris på hva den KAN tilby. La den skinne der den er god. Nyt korte- og lange turer med silkemyk fjæring og komfort du vanligvis må til betydelig dyrere biler for å finne..

SÆRPREG: Citroën har fortsatt litt særpreg. Setene er svært komfortable. Men akkurat testbilen synes vi kunne fått litt mer farger og lysere materialer for å bryte opp med alt det svarte.

Husk også at 136 hestekrefter er maks effekt. Det får du bare tilgang til gjennom å velge Sport-programmet. Men da øker også forbruket.

Det er ingen tvil om at denne bilen vil ha godt av den sterkere motoren som introduseres til markedet over sommerferien. Noe revolusjon blir det ikke – men 156 hestekrefter (i Sport) gir i alle fall litt mer kraftoverskudd.

Oppgitt forbruk er så lavt som 13,8 kWt per 100 kilometer. I vår testperiode virket ikke det helt urealistisk, så lenge du styrer unna Sport-programmet.

Vi tar alle testbilene med på en 100 kilometer lang løype for å måle forbruket. Her kjøres bilen helt vanlig, vi følger trafikken og fartsgrensene, bruker det kjøreprogrammet bilen starter i (ikke Eco-programmet) – og det er én person i bilen.

Her ender forbruket på 14,8 kWt. Litt høyere enn ventet, men ikke verre enn at det skal være mulig å redusere det en del med litt mer nøysom kjøring.

Lading hjemme kan den gjøre med opptil 11 kW. Hurtiglading 100 kW. Sistnevnte er ikke mer enn det må være. Men det skal holde til å klare 20-80 prosent på rundt 30 minutter.

Vi får også bekreftet noe annet fra førsteinntrykket i Madrid, nemlig at Citroën har gjort en god jobb med støyisolering. Det bidrar også til å gjøre dette til en behagelig bil å dra på tur med.

Plass og praktiske løsninger:

ROMSLIG: 510 liter er et pent tall. Plassen er lett å utnytte – selv om du ikke har mer praktiske kombicoupe-luka. Setene deler seg 60/40 – derfor er det viktig med skiluke.

I forhold til hva du betaler, er e-C4 X en skikkelig plassmester. Baksetet byr på rikelig med boltringsrom for beina – takhøyden er også tilstrekkelig. Du får ikke egen sone til klimaanlegget bak - men kan styre luftdysene.

Det er ladepunkter tilgjengelig på baksiden av midtkonsollen – og oppbevaringslommer i dørsidene.

Midtarmlene inkluderer to koppholdere.

Du har mindre komfort i det midtre setet, som vanlig. Men gulvet er mer eller mindre flatt hele veien over.

GOD PLASS: Her sitter to voksne godt. Det er ikke helt krise å bli plassert i midten, heller.

Bilen har vanlig «koffertlokk» – ikke stor kombicoupe-luke. Selve bagasjerommet på hele 510 liter. Legger du ned ryggen på baksetene, øker dette til 1.360 liter.

Det er ikke bagasjerom foran. Men du kan løfte gulvet og lagre ladeledningen i rommet under.

Seteryggen på baksetene foldes 60/40 – og har også en liten skiluke.

Du kan få takstativ – opptil 80 kilo. Men hengerfeste mangler.

Design: Utenpå og inni

BARSK: Litt ekstra bakkeklaring og plastdekor rundt om hinter om firehjulsdrift. Det får du ikke. Her trekker det kun på forhjulene.

Det er ikke helt enkelt å bestemme seg for hva designerne har tenkt med denne bilen. Kanskje var det en voldsom krangel som gjorde at det minner om en krysning mellom SUV, kombicoupe og sedan.

Eller, og dette er mer sannsynlig, så har de forsøkt å lytte til kundene ønske om god bakkeklaring og romslig plass – men likevel bevare litt sportslige linjer.

Jeg liker designet. Den ser ganske barsk ut – og skiller seg litt ut.

Ja, bortsett fra at når den står parkert ved siden av en hvit Polestar 2. Da ser de to plutselig veldig like ut! Det er det kanskje Polestars designere som ikke klarte å bestemme seg – og så syntes Citroen at resultatet var såpass vellykket, at de ville gjøre det samme.

Interiøret er omtrent som forventet. Det er ikke premium – men heller ikke billig og overlesset av hardplast.

En smart skuff som er integrert på dashbordet på passasjersiden lar deg hvile lesebrettet foran deg.

I tillegg er infotainmentsystemet blitt betydelig bedre enn før, det er mer farger og brukervennlige menyer. Vi synes den er lett å bruke og responderer raskt.

SMART: Døra er utformet slik at den går «rundt» kanten på kanalen. Dermed slipper buksa å bli tilgriset hver gang bilen er skitten.

Tech-faktor:

Den mest utstyrte Shine-modellen, som nok de fleste vil velge, har mye snadder å by på. Nytt infotainmentsystem har vi alt nevnt. Head up displayet er av den litt enklere typen, uten for mye grafikk, ulike visninger og farger. Men har helt klart en funksjon – og noen setter pris på å ikke lesse frontruta full av informasjon.

Apple CarPlay er på plass, det er også adaptiv cruise, trådløs lading av mobilen og 360 kamera.

Rosinen i pølsa er de hydrauliske, progressive putene i demperne.

TRÅDLØS: Apple CarPlay er på plass – og fungerer utmerket.

Konklusjon:

Om du har lest det som står over, blir du neppe overrasket over det som kommer her: God komfort, mye plass og folkelig pris taler for.

Men er du av typen som liker å kjøre aktivt, setter pris på skikkelig fraspark og vil ha best mulig rekkevidde, ja da det er neppe dette tidspunktet for å kjøpe.

Den fornyede utgaven tenker vi uansett det er verdt å vente på.

Bilen for deg hvis:

Du elsker komfort

Ikke bilen for deg hvis:

Du trenger mye krefter og lang rekkevidde

LIK: Fronten på ë-C4 X er identisk med ë-C4. Det er en god porsjon særpreg over denne lys- og grill-løsningen.

Eierne mener:

Citroën ë-C4 X Motor og ytelser: Motor: Elektrisk

Effekt: 136 hk / 260 Nm

0-100 km/t: 9,7 sek.

Toppfart: 150 km/t

Forbruk (WLTP): 13,8 kWt/mil Batteri/lading: Batteripakke: 50 kWt

Rekkevidde: 360 km (WLTP)

Hurtiglading: 100 kW

Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 460 x 183 x 152 cm

Bagasjerom: 510 / 1.360 liter

Vekt: 1.580 kg

Tilhengervekt: 0 kg

Taklast: 80 kg Pris: Startpris: 354.000 kroner

Pris testbil: 389.000 kroner Oppgitt vs målt: Målt forbruk* 14,9 kWt/100 km * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

