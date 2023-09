Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 55 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om 1978-årgangen av Saabs oppsiktsvekkende 99 GL Combi Coupé.

Saab 99 var ingen hvem-som-helst på det norske bilmarkedet på 1970-tallet. I 1978 var faktisk Saab 99 den sjette mest populære bilmodellen her i landet, med 2.678 nye eksemplarer.

Bare Volvos 240-familie, Ford Granada, Opel Rekord og Opel Ascona var foran. Bak fulgte Opel Kadett, Mazda 323 og 929 og Ford Fiesta.

Vinterbil – og Per Engseth

Tallene var likevel ganske beskjedne for de fleste – bilåret 1978 var svakt her i landet, med knapt 78.000 nye biler, en voldsom nedgang fra 145.000 biler i 1977. Men store svingninger på bilmarkedet har vært litt typisk norsk opp gjennom tidene, ikke minst siden bilsalget ble frigitt i 1960. Nye eller økte avgifter, eller innstramminger av mulighetene til finansiering, har skapt tidvis uforutsigbare, voldsomme og raske forandringer.

I Norge ble Saab først og fremst markedsført som vinterbil, ikke minst fikk den mye skryt for kjøreegenskapene på vinterføre. Så hva var vel mer naturlig enn å fyre opp en 99 GL Combi Coupé, og sette kursen for Elverum. Der ventet rallyesset Per Engseth, og et nettverk av skogsbilveier med høy underholdningsfaktor!

LEKKER: En kombikupé fra Saab tok seg godt ut også fra denne vinkelen. Foto: Shutterstock

Svært attraktiv

Tittelen på oppslaget i Alle Menns Blad var nettopp som her: «Du merker at dette er en nordbo». I innledningen slo Per Engseth fast at «Saabs Combi Coupé er en meget komplett utstyrt bil. Den kjører bedre enn de fleste – særlig på vinterføre imponerer den. Nye avgifter har ført prisen høyt opp – men du får likevel mye for pengene,» syntes han.

Testbilens mange glimrende egenskaper gjorde at den fortsatt var et svært attraktivt valg i sin klasse, selv om den etter hvert hadde fått en del år på baken.

Forholdsvis stiv

«Kjøreegenskaper og veigrep er etter vår mening bilens aller sterkeste side – særlig på vinterføre er den glimrende. Uansett underlag er veigrepet suverent. Men vi merker fort at bilen er tung. Når den begynner å sladde, tar det noe tid og arbeid å få den inn igjen. Og misforstå oss ikke: Heller ikke med denne bilen kan du kjøre som du vil, uansett underlag. Det vi påpeker, er bare at den sitter bedre og lengre enn de fleste andre under ellers like forhold.

Bilen er forholdsvis stiv, og det ga av og til slag i støtdemperne når det gikk fort på ujevnt underlag,» meldte jeg videre.

PLASSMESTER: Kombiløsningen ga Saab'en bokstavelig talt et hav av plass. Foto: Frank Williksenm

Burde være standard

«Nordbo»-begrepet hadde ellers både fabrikk og importør lagt mye arbeid i å rendyrke så langt det var mulig. Dette kom til syne på flere måter, blant annet med et veldimensjonert varme- og defrosteranlegg som gjorde en god jobb med å holde rutene rene på vinterdagene.

Et godt bidrag var også varmesetet, som ennå var en nyhet på markedet: «Er det kaldt, får du automatisk varmet opp «baksiden» - omtrent fra knehaser til nakke. Dette er fornuftig og verdifullt utstyr, som langt flere burde levere standard til bilen i et vinterland som Norge,» mente både testfører Per Engseth og jeg.

Virker lukket

Noe bilen fikk minus for, var det flate rattet: «Pussig at Saab med sitt engasjement i bilsport har rattet så flatt. Rattet domineres ellers av en ganske stor pute i midten, som delvis skjuler enkelte brytere. Altså noe sikthemmende, men det er på den annen side bedre med et sikkert ratt enn å kunne se eksempelvis sigarettenneren hele tiden,» skrev jeg.

Ut over dette, fikk førerplassen mye ros – blant annet for de store og lett leselige instrumentene. Sikten fra førerplass fikk også godkjent karakter, «selv om bilen med sitt gamle karosseri virker ganske lukket.»

POPULÆR: Saab var et populært bilmerke også på den andre siden av Østersjøen. Her er en Saab 99 1978-modell fotografert i Estland. Foto: iStock

Mye plass

Saab 99 hørte hjemme blant de litt større familiebilene, hakket over den store mellomklassen. Dette betydde god plass både i forsetene og i baksetet.

Kombiløsningen som Saab vakte sånn oppsikt med da de lanserte sin første Combi Coupé i 1974, gjorde virkelig bilen til litt av et «romskip». Løsningen var dessuten enkel å bruke – med noen få håndgrep var bagasjeplassen formidabel, nesten som med nedfelt baksete i en stasjonsvogn.

Manuell choke med varsellampe

Motoren i Saab 99 GL Combi Coupé slik vi møtte den, var en rekkefirer på to liter med 108 hk. Vår opplevelse var at den var både sterk og arbeidsvillig, om enn ikke veldig rask i starten. Akselerasjon 0-100 km/t på 13 sekunder var også en ganske midt-på-treet-prestasjon. Bensin brukte den også litt av. Vår prøvekjøring over en ukes tid ga et snittforbruk på 1,05 l/mil – så sannelig har det skjedd noe, når vi ser hva større moderne bensinbiler bruker i dag!

En fin detalj ellers, var at den manuelle choken hadde fått en skikkelig varsellampe: «Her finnes det ingen unnskyldning for å kjøre med choken ute,» skrev jeg. Med choken ga man en litt eller mye fetere blanding, med større andel bensin i forhold til luft, og dermed var kaldstarten sikret. Så var det selvsagt viktig å huske å skyve choken av når motoren begynte å bli varm, ellers fikk man svi på bensinforbruket…

Langt fremme

Andre pluss noterte jeg for varsellamper for setebelter og bensinnivå, og støtfangere som tar opp småstøt ved parkering og lignende uten synlige merker.

At bilen hadde fått skivebremser på alle fire hjul var naturligvis et pluss. Fortsatt var forhjulsdriften på et såpass tidlig utviklingstrinn at Saaben ble noe tung på rattet ved lommeparkering og i lave hastigheter.

«Saab er en spesiell bilfabrikk, på sitt vis et slags svensk svar på Citroën. Det betyr kort sagt at fabrikken hele tiden har ligget langt fremme med utvikling av nye idéer og ny teknikk,» skrev jeg avslutningsvis, og henviste blant annet til Saabs helt spesielle plassering av tenningslåsen; på konsollen mellom forsetene.

Svært komplett utstyrt

«Det finnes en liten lampe til å belyse dette feltet slik at du skal finne frem selv om det er mørkt. Det er bare mulig å ta ut tenningsnøkkelen etter at du har satt girspaken i revers. Da er samtidig girkassen låst. Etter vår mening et vel så bra system som rattlås, slik de fleste andre biler har,» skrev jeg.

Og konklusjonen var klar: «Som du har forstått – det er en bra bil. Som alle bra biler, koster også denne sine penger. Men du får mye valuta for dem. God plass, god komfort og gode kjøreegenskaper. Og kanskje det som er mest iøynefallende: En bil som virker svært komplett utstyrt.»

Saab 99 GL Combi Coupé:

Motor: 4-sylindret rekkemotor, 1985 cc. To forgassere. 108 hk. Maks dreiemoment 161 Nm/3500 omdreininger

Drivverk: Forhjulsdrift. 4-trinns manuell girkasse

Lengde x bredde x høyde: 4,53 x 1,69 x 1,44 m

Akselavstand: 2,47 m

Egenvekt: 1.190 kg

Tillatt totalvekt: 1.650 kg

Akselerasjon, 0-100 km/t:

Toppfart: 165 km/t

Bensinforbruk, oppgitt: 1,06 l/mil blandet kjøring

Pris: 3-dørs kr. 86.070,-, 5-dørs kr. 97.350,-.

