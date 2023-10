Lenge borte fra elbilen? Pass på fellene

Lurer du på noe rundt bil? Enten du trenger et godt kjøpsråd eller lurer på hva du bør se opp for på en spesiell bilmodell: Vi i Broom er her for å hjelpe deg!

I Spør Broom-seksjonen på broom.no er det også fritt fram for andre lesere som vil bidra. Her er det mange som er både kunnskapsrike og hjelpsomme!

Her er ett av spørsmålene som har kommet inn i det siste:

Hei, vår Hyundai Kona Electric blir stående parkert i fellesgarasje i nesten tre måneder. Har elbil-lader. Hva anbefales ved fravær? La ladekabel stå i, eller la den stå parkert med ca 80 prosent lading og fullladet 12 volts batteri? Er takknemlig for svar.

Hilsen Kari

Lader du ulovlig? Se hva du risikerer

Broom svarer:

Hei Kari,

Takk for godt spørsmål – dette er noe både ferske og erfarne elbil-eiere lurer på.

Vanligvis lurer folk på om elbilen tåler å stå på flyplassen i to-tre uker mens familien er på ferie. Dette er helt uproblematisk. Sørg bare for at det er passe mye strøm på batteriet. 70-80 prosent er fint hvis du planlegger å være borte i 14 dager.

Det er helt normalt at batteriet taper litt kapasitet for hver dag bilen ikke blir brukt. Planlegger du å være borte i tre måneder, bør bilen stå tilkoblet strøm, slik at du unngår at batteriet blir helt flatt. Det kan nemlig være skadelig for batterihelsen.

For å dra en sammenligning med oss mennesker: Vi har det gjerne aller best når vi hverken er spesielt sultne eller spesielt mette. Slik er det også med batteriet i elbilen.

På de aller fleste elbiler kan du regulere når ladingen skal stoppe. Sett gjerne grensen på 50-60 prosent før du langtidsparkerer bilen. Da sørger du for at batteriet har det greit under hele perioden.

GRENSE: De fleste elbiler lar deg enkelt regulere når ladingen skal stoppe. 100 prosent anbefales kun når du skal på langtur.

Du nevner også dette med 12 volts-batteriet. Dette er helt sentralt for en rekke funksjoner i elbilen. Sørg derfor for at det er ladet helt opp før avreise. Får du eventuelt noen til å vedlikeholdslade det en gang eller to i løpet av de tre månedene, er det det beste.

Dette kan gjøres enkelt ved at du får noen til å bruke bilen litt mens du er borte. Alle biler har nemlig bedre av å gå – enn å stå.

Da får man samtidig brukt både bremsene og det elektriske håndbrekket som ellers kan sette seg fast/begynne å gå tregt. Også klimaanlegget har godt av å bli brukt.



Håper dette var til hjelp!

Ladet bilen fra vanlig stikkontakt – det endte med katastrofe



Stort arkiv

Du kan lese alle svarene i Spør Broom-seksjonen Her kan du også legge inn ditt spørsmål hvis du ønsker.

Velkommen – og lykke til!

Få også med deg dette: