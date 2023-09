Lei av stusselige ladestasjoner? Nå skjer det ting

Er det ikke litt snodig at det nesten ikke er noen steder du kan hurtiglade med tak over hodet?

Er det skikkelig regnvær og man møter en kranglete ladestolpe, er det nesten ikke grenser for hvor søkkvåt man kan bli før man omsider kan sette seg inn igjen i bilen. Til sammenligning finnes det knapt en bensinstasjon uten tak over pumpene.

Den siste tiden har flere tatt til orde for en endring, deriblant NAF.

– Skal folk oppleve elbil som et godt alternativ må det bli enklere og mer komfortabelt å lade bilen. Folk vil ha et servicetilbud og litt komfort når de lader. Noe så enkelt som et tak over ladestasjonen bør være et minstekrav, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.



I så fall kan den nye ladestasjonen til Tesla være en grei inspirasjon.

Lade, spise og hvile

Nylig fikk Tesla nemlig godkjent et nytt ladeanlegg i Santa Monica, California. Her vil man finne 32 ladestolper.

DINER: Skissen viser hvordan Teslas nye ladeanlegg i Santa Monica blir seende ut.

Så snart bilen er tilkoblet, kan man ta turen inn på en 50-talls inspirert Tesla-restaurant med fyldig meny, eller ta en tur innom én av de to kinosalene for å bli underholdt med de 100 beste videoklippene for øyeblikket – mens bilen lader.

Søknaden om å få bygge anlegget ble levert inn i november, og skal nå være godkjent, skriver blant andre Insideevs.

Om dette blir malen for Tesla-stasjoner framover, er vel mindre sannsynlig – men planene viser at de er bevisst på at mange ønsker noe mer enn bare å sitte i bilen mens ladingen pågår.

Circle K, Shell og Recharge på banen

Tesla er heldigvis ikke alene om å lansere mer komfortable ladeanlegg. Her hjemme har både Shell (i samarbeid med Recharge) og Circle K nå flere energistasjoner med overbygg.

Circle K Kongsbergporten er blant de aller best tilrettelagte energistasjonene for elbil-lading. Her står man under tak, og oppå taket er det montert solcellepaneler som sørger for at man lader delvis ved hjelp av solenergi.

KOMFORTABELT: Her på Circle K Kongsbergporten står bilene under tak når de lader.

Like ved er det et bygg med stor kafé og toalettfasiliteter. I andre etasje er det 50 sitteplasser, der man kan hvile mens batteriet lades opp.

Shell og Recharge har også lignende anlegg, blant annet i Brumunddal. Her er ladestolpene plasser under tak, sammen med bensinpumpene.

SHELL OG RECHARGE: Her står man også under tak. I kafeen til venstre får man kjøpt mat og drikke mens man lader.

Også andre aktører prøver ut forskjellige ladestasjonkonsepter, deriblant Audi, som har laget det de kaller en «premium ladehub» i Nürnberg. Her står bilene tilkoblet ladestolper som er plassert rundt et bygg som huser kafé og lounge-fasiliteter.

LADEHUB: Audi sin ladestasjon i Nürnberg

Her kan man slappe av i hvilestoler, mens man leser en bok eller tar en titt på filmene som ruller over en av flere store skjermer.

Bruker penger

Mye tyder på at folk som hurtiglader fristes til å bruke penger på mat og drikke dersom det tilrettelegges for det.

Circle K, som har et samarbeid med Ionity, opplever at ladekundene strømmer på i butikken når de står tilkoblet laderne.

– Dersom hver kunde i snitt bruker 60 kroner på kaffe, boller, pølser eller annet i ladepausen, så tilsvarer det en ekstraomsetning på 2,2 millioner kroner pr år, har Ionity-direktør Jan Haugen Ihle tidligere uttalt.



