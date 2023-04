Få biler har en lengre og mer profilert historie enn Mercedes E-Klasse. Bilen har røtter helt tilbake til 1953 og modellen som hadde modellkode W120.

E-Klasse som modellbetegnelse kom i 1993. Siden har E-Klasse kommet i flere generasjoner og vært en storselger verden over, også i Norge. Den har hatt en svært sterk posisjon i det som har blitt regnet som en av verdens tøffeste bilklasser.

Her hjemme har den blant annet hatt en unik standing i taxibransjen. Den rommelige, komfortable og slitesterke bilen var lenge førstevalget for mange taxieiere (og kunder).

SPORTY: Bakfra er det ganske høy coupefaktor over dette designet. Det er ikke uvanlig på sedaner i denne klassen.

Først med sedan

De siste årene har salget imidlertid bremset kraftig opp i Norge. Elbilene har tatt over, også hos Mercedes.

Nå er det klart for en helt ny generasjon E-Klasse og den blir et solid brudd med de lange tradisjonene. Denne bilen kommer nemlig ikke til Norge i det hele tatt. I stedet er det helelektriske EQE det skal satses på.

Som vanlig er det sedanmodellen Mercedes først viser oss. Nye E-Klasse kommer med flere drivlinjer: Her kan du velge mellom bensin- og dieselmotor – og ladbar hybrid. Stasjonsvogn kommer forresten også, om ikke veldig lenge.

SKJERMFAKTOR: Slik ser det ut inne i nye Mercedes E-Klasse. Her er det stort fokus på skjermer – og underholdning.

Utstillingsvindu

Designmessig er sedanutgaven helt klart sporty, med flere elementer som minner om EQE. Innvendig domineres dashbordet av det Mercedes kaller MBUX Superscreen, med store skjermflater.

Bilen skal være et lite utstillingsvindu for det Mercedes kan levere av teknologi, med blant annet firehjulsstyring, luftfjæring og adaptive støtdempere. Bilen kan startes og stoppes via en smartelefon eller smartklokke.

Den kom i 1984 og ble snart en legende



IKKE TIL NORGE: Mercedes starter med sedan, stasjonsvogn skal ikke være veldig langt unna. Men ingen av disse kommer altså til Norge.

Har flyttet grensene

De ladbare hybridene har en solid batteripakke, den er på hele 25,4 kWt. Dette gir elektrisk rekkevidde på mellom 95 og 115 kilometer. Dermed kan eierne gjøre unna mye av kjøringen sin på strøm.

På dette området har Mercedes vært med på å flytte grensene de siste årene.

Europeisk salgsstart (minus Norge) skjer i sommer. Priser er ennå ikke klare, men noen rimelig bil blir nye E-Klasse garantert ikke.

