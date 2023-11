Legenden blir elektrisk: Nå er prisen klar

Den gamle storselgeren Opel Astra kan få en renessanse i Norge når den nå gjenoppstår i elektriske utgaver.

Og potensielle kjøpere behøver ikke å vente lenge: Importør Bertel O. Steen melder nemlig om at de første eksemplarene kommer til landet allerede i november. Nå er også startprisen klar.

To utgaver

Bilen kommer i to utgaver. Astra Electric er en kombivariant, mens Astra Electric Sports Tourer er en klassisk stasjonsvogn. Disse er det foreløpig ikke mange av på markedet i elektrisk utgave, men flere er på vei.

Kombiutgaven ble for øvrig lansert som ladbar hybrid høsten 2022, men fremover vil det aller meste dreie seg om de elektriske utgavene her til lands.

– Både Astra Electric og Astra Electric Sports Tourer vil være på plass hos forhandlere i god tid før jul, sier PR- og informasjonssjef for Opel, Stein Pettersen, til Broom.



Startprisen er 388.900 kroner for begge utgaver. Dermed har elektriske Astra fått en pris som burde passe mange budsjetter.

STASJONSVOGN: Sports Tourer blir trolig den mest populære utgaven i Norge.

En av få stasjonsvogner

Og det er kanskje nettopp Sports Tourer som blir den mest spennende for et norsk publikum som er glad i god plass. Bilen er 464 centimeter lang – nøyaktig like lang som Skoda Enyaq, og byr på et bagasjerom på respektable 516 liter. Baksetene kan dessuten deles 40:20:40 for transport av større gjenstander.

Lastehøyden er samtidig på bare 60 centimeter, og Opel mener de har laget et lasterom som er lett å utnytte maksimalt.



– Vi tror norske kunder savner en ekte tysk stasjonsvogn i kompaktbilsegmentet, og Astra Sports Tourer Electric vil passe markedet perfekt, sier Reidar Holtedahl, merkesjef for Opel hos importøren Bertel O. Steen.



KOMBI: Denne utgaven er litt kortere og byr på mindre bagasjeplass. Startprisen er imidlertid den samme.

Fokus på verdi for pengene

Astra Electric kommer med en ny og energieffektiv motor på 156 hestekrefter og dreimemoment på 270 Nm. Toppfarten er 170 kilometer i timen.

Batteripakken er på 54 kWt. Det er langt fra de kapasiteten vi ofte ser på biler i denne størrelsen, men til gjengjeld er oppgitt forbruk så lavt som 12,7 kWt per 100 kilometer. Det skal gi en rekkevidde på 418 kilometer, målt etter WLTP-metoden som vi bruker i Europa.

RYDDIG: Astra Electric har to store skjermer helt foran, kombinert med et godt utvalg fysiske knapper.

Hurtiglading skjer med effekter på inntil 100 kW, og 80 prosent av kapasiteten skal kunne lades på 30 minutter. I tillegg er bilen utstyrt med en trefase 11 kW ombordlader for lading hjemme.

Ikke noe av dette er i toppklasse, men det er neppe Opels ambisjon med en modell som Astra: Her har nemlig alltid fokuset vært på verdi for pengene. Eller som vi i Broom skrev da vi testet den ladbare hybriden:

«Astra har sjelden vært bilen som har gjort mest utav seg. Det har den heller ikke begynt å gjøre nå. Dette er en tvers gjennom fornuftig, solid og litt nøktern bil.»

Broom kommer tilbake med flere detaljer så snart vi får bilen til test. Inntil da kan du lese vår siste test av den ladbare hybriden her:

