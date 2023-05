Lavpris-bil utsatt til 2025

Fisker gjør seg akkurat nå klare til å levere ut de første eksemplarene av SUV-en Ocean til norske kunder. Dette er en bil vi har ventet ganske lenge på. Konseptbilen ble vist første gang i januar 2020.

Ocean blir en svært viktig modell for Fisker. Dette er første bil ut i det grunnlegger Henrik Fisker håper skal bli en suksesshistorie. Samtidig vet vi at det er svært krevende å slå seg opp som ny bilprodusent. Slik sett har Fisker mange odds mot seg.

Selskapet har allerede vist bilen som skal komme ut som nummer to etter Ocean: Pear heter den og var ventet på markedet i 2024. Nå er det klart at den er utsatt til 2025.

VENTETID: Fisker Ocean er en bil vi har ventet ganske lenge på. Her er den på en bilutstilling i Los Angeles tilbake i 2021. Foto: NTB

25 prosent færre deler

Det skriver flere medier. Årsaken skal være at Fisker ennå ikke har landet hvilken produsent de skal kjøpe batteriene i bilen fra.

Mens Ocean er en relativt tradisjonelt konstruert SUV, skal Pear ha flere nyskapende løsninger. Mye handler om å holde kostnadene nede. Fisker har tidligere antydet startpris på under 300.000 kroner. Samtidig skal de ikke gå på akkord med batteristørrelse, teknologi eller skjermer.

Mye skal handle om forenkling. Pear skal ha 25 prosent færre deler enn sammenlignbare biler. Interiøret skal også ha «null bevegelige deler».

OPPSTART: Ocean er første bil ut fra «nye» Fisker. Planen er at den de kommende årene skal få følge av flere elbiler.

Få ned vekten

Ifølge Henrik Fisker selv er kundene nå mye mer opptatt av skjermer og hvor oppkoblet bilen er – enn tradisjonelle interiørdetaler som midtkonsoller og hanskerom. Ved å droppe mange elementer i interiøret,sparer man både penger på selve delene, og monteringen.

En annen positiv effekt er at vekten går ned. Det er bra for både rekkevidde og kjøreegenskaper.

I og med at det er såpass lenge til produksjonsstart er størrelsen på batteripakkene i Pear neppe hundre prosent bestemt. Men det har blitt spekulert i at den komme med minst to forskjellige: Med rekkevidde på rundt 200 og 500 kilometer.

Bil nummer to?

TØFFING: Fisker har allerede vist spesialutgave av sin Ocean. Force-E heter den og har høy offroadfaktor.

Henrik Fisker har flere ganger uttalt at han synes mange bilprodusenter har altfor mye fokus på store batteripakker. Det gjelder særlig i markeder der kunder ønsker seg en elbil som bil nummer to.

Derfor er også hans plan å tilby batteripakker med ulik størrelse, der de minste er beregnet på dem som ikke ofte har behov for lang rekkevidde.

