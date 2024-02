Låvefunnet er fikset: Dette tror eksperten bilen er verdt nå

Låvefunn – en bil som har stått og støvet ned i en garasje eller låve i lang tid – er noe vi ikke er bortskjemt med i Norge. De fleste «skattene» er oppdaget allerede.

Men innimellom dukker det opp noe nytt. Ett av dem, en 1980-modell Porsche 911, har blitt pusset opp det siste året. Etter å ha støvet ned i 23 år.

Nå er bilen endelig ferdig. Forvandlingen har vært dramatisk. Knapt til å tro, med utgangspunkt i bilen vi så da vi satte i gang 6. mars 2023.

Broom har fulgt utviklingen av prosjektet: Se avdukingen av bilen helt ferdig i klippet øverst i denne artikkelen.

Her finner du ALLE episodene av Juger´n og låvefunnet-serien

ETT ÅR SIDEN: Det er bare noen dager unna å være ett år siden dette bildet ble tatt. Da hadde bilen akkurat blitt fraktet ut av garasjen og ned til Porsche Classic Center Son.

Pusset opp fra innerst til ytterst

Bilen har vært hos Porsche Classic Center Son for en teknisk og mekanisk restaurering. Deretter hos Marshall Valdres – der den fikk ny lakk, masse nye deler og tidsriktig dekor.

Tor Arne Klopaas, salgssjef på Classic Center Son, er en av de fremste ekspertene på klassisk Porsche i Norge.

Han har også fulgt prosessen bilen har vært igjennom fra start til slutt.

Her smeller det! Juger´n gir full gass første gangen bilen startes opp på 23 år

EKSPERT: Tor Arne Klopaas hos Porsche Classic Center Son kan mye om markedet for gamle Porscher.

Verdien i dag

– Hva tenker du om verdien på bilen nå?

– En så fin G-generasjon av 911 – altså de som ble produsert mellom 1974 og 1989 – tenker jeg vi ville priset rundt 750.000 kroner. En bil i god bruks stand starter nok på rett under en halv million kroner. Men denne, slik den er nå, er jo blitt skikkelig flott. Ikke minst takket være at man har fått tilbake originallakken. I tillegg har den hatt én eier i over 30 år. Det betyr også mye. Det er veldig langt mellom slike tilfeller. Og med Juger´n som tidligere eier, må vi kunne si at dette er en unik bil.

Ikke bare bilen fikk make over - det gjorde Leif også!

Entusiastene våkner

Han forteller at det hele tiden mens serien er blitt vist på Broom, har kommet folk innom for å spørre hvordan det går med bilen.

– Det har vært en voldsom interesse for prosjektet. Og nå merker vi også en generell økning rundt interessen for de gamle bilene.

Mange bilentusiaster begynner nemlig å våkne fra «vinterdvalen». Våren er ikke så langt unna. Prosjekter skal bli ferdig – og nye skal kjøpes.

– Det er det samme hvert år. Rundt vinterferien skjer det mye. Vi får nå mer besøk i butikken, telefoner og mailer – og verkstedet fylles opp. Folk gjør seg klar til sesongen.

Planen er forøvrig også at Porschen til Juger´n skal være med på diverse biltreff utover våren og sommeren.

Se selve finalen av Juger´n og låvefunnet under:

Se hvorfor lakkerer Micha blir så oppgitt at han ringer Juger´n:

Juger´n ble rasende da han så fargen på bilen:

Julespesial: Jugerbord på Jafs - og Porsche-treff hos Broiler-Mikkel: