- Latterlig billig i forhold til hva man får for pengene

MG ZS EV traff norske elbilkjøpere hjemme da modellen kom for tre år siden. SUV var riktig biltype – slik det fortsatt er for mange – og forhandlerne kunne friste med priser som vakte oppsikt.

ZS er størrelsesmessig i nedre del av mellomklassen, men likevel stor nok for mange. Rekkevidden var ikke all verden på den første årgangen som kom til Norge, men med priser ned mot 250.000 kroner var det mange som godtok det.

Dessuten kjørte bilen bra, og den var rimelig godt utstyrt. I tillegg var den i utgangspunktet ganske snill på strømforbruket. At den ikke var blant de teknisk mest avanserte, bremset heller ikke veldig på interessen.

FAMILIELIKHET: Dette er dagens utgave av MG ZS. Utover den nye fronten er likheten med forgjengeren slående. Foto: MG

12. største bilmerke

Tidligere i år kom en oppgradert utgave av ZS, med nesten doblet rekkevidde i forhold til den første årgangen - og flere oppgraderinger ellers. Utvendig er forskjellene fra forgjengeren små – mest synlig er ny front.

Blant de nye kinesiske elbilmerkene på det norske markedet, er MG mest fremgangsrike på salg. Hittil i år er det registrert over 2.200 nye MG her i landet, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken, og MG er med det på en 12. plass blant bilmerkene.

PENT: Upåklagelig design også bakfra. Dette er en 2018-modell. Foto: MG

Rimelig

På bruktmarkedet er MG ZS også godt synlig. Det er mange biler på veien, og noen av dem er alltid til salgs. For tiden ligger nesen 350 MG ute på Finn.no, og drøyt 150 av dem er ZS EV.

Prisnivået er selvsagt avhengig av kjørelengde og tilstand, men varierer ikke voldsomt – det handler om priser fra rundt 180.000 for de eldste modellene og opp til godt over 330.000 for de som er nyest, best utstyrt og minst kjørt. Dermed er MG ZS en rimelig vei inn i elbilverden for mange som kanskje vil føle seg litt frem uten å svi av alt for store beløp.

SÅRBAR: Ladeluke i fronten kan være en sårbar løsning i vinterland som Norge. Foto: Foto: MG

Får 8,2 poeng av 10

Et spennende spørsmål nå, er om denne elbilen kan sies å være et smart kjøp brukt? For å finne ut litt mer om det, har vi gått til seksjonen her på Broom som heter «Eierne mener.»

Hva mener så de som har valgt MG ZS om bilen sin? De aller fleste er godt fornøyde, særlig med prisen. Til gjengjeld er de som er misfornøyde til dels svært negative. Bilen oppnår totalt en gjennomsnittskarakter på 8,2 av 10 oppnåelige poeng.

OVERSIKTLIG: Førerplassen er oversiktlig, og man blir fort «husvarm». Foto: MG

Veldig fornøyd. Ingen problemer

Et overveldende flertall av dem som har ment noe om MG ZS på «Eierne mener» er svært godt fornøyde med bilen sin. En gjenganger er opplevelsen av å ha fått mye bil for pengene. Her er noen eksempler:

«Masse bil for pengene, men man må ha luxury, innstegsmodell mangler ting som setevarme.»

«Mye bil for pengene. God plass, gode seter. Driftssikker, og gjerrig på strømmen ved normal kjøring.»

«Veldig fornøyd. Ingen problemer.»

Latterlig billig

«Helt kongebil! Ingenting å utsette på denne i forhold til hva man får for pengene.»

«Generelt veldig godt fornøyd med vår MG ZS EV, som vi fikk levert i sommer. Pen bil og veldig god å kjøre.»

«Super bil til super pris som uten tvil dekker vårt behov.»

«Latterlig billig elbil i forhold til hva man får for pengene. Dette er en økonomibil, så kvalitetsfølelsen er ikke helt der, men som familiebil i nærområdet fungerer den utmerket.»

GODKJENT: Bakseteplassen får godkjent fra de fleste - god høyde og brukbar beinplass. Foto: Frank Williksen

Ufattelig mange feil

Ikke alle deler disse meningene. Noen er også til dels kraftig misfornøyd med bilen, og er ikke minst kritiske til kvaliteten og stadige feil.

«Skal du ha en bil du kan stole på, og som ikke skrangler, så er ikke dette bilen for deg.»

«Dette er vel noe av det største makkverket som har rullet og ellers kommet halvfabrikert ut fra et samlebånd i fjerne Østen.»

«I utgangspunktet mye bil for pengene, men den bruker mye strøm pr mil samt at det er ufattelig mange feil på bilen.»

«Billig, men ikke verdt prisen. Kinakvalitet er dessverre verre enn jeg fryktet. Stadig problemer og ulyder. Verkstedet fikser det (motvillig), men det tar månedsvis å vente på deler.»

Nesten 50 mil

Blant ZS-eierne er det flere som har tatt seg tid til å gå litt mer detaljert til verks i beskrivelsen av bilen sin. Her er ett eksempel:

«Masse bra bil for pengene. 100.000 kroner billigere enn konkurrentene. MG på laveste utstyrsnivå har ryggesensor og ryggekamera, cruise kontroll, MG pilot, LED lykter. Lakkjobben hos MG kostet 6000,- for alle farger. Det eneste de var skikkelig overpriset på var tilhengerfeste, som kostet 17.500,-. Så den danker ut flere toppmodeller på utstyr for min del. Rekkevidden er ærlig, fikk nesten 50 mil på en god sommerdag, og ned i 35 mil på vinterføre - kjører aldri ned til 0 prosent så får jo aldri vite eksakt.

BRA: Bagasjerommet er ikke størst i klassen, men stort nok for mange. Foto: Frank Williksen

Lite strømforbruk

«God å kjøre, jeg har sett en del kritikk på at den «hopper», men jeg aner helt ærlig ikke hva de snakker om. Synes den er kjempegod å kjøre, og holder seg godt på veien, føler at jeg og barna er trygge. Masse bagasjeromplass. Setene er smak og behag, så ikke kjøp denne usett, setene kan jeg være enig i at føles trange, men kjørte 80 mil en dag - og det gikk kjempefint.

Dette er ikke kremen av kremen, men alt er solid og slitesterkt, og den knuser jo konkurrentene om man skal tenke pris. Masse bil for pengene – og overraskende lite strømforbruk til å være en så stor bil.»

