Tidligere i sommer publiserte vi en video av en lastebilsjåfør som tutet, blinket med lysene og til slutt kjørte forbi en personbil like før en tunnelåpning.

– Bare flaks at de gikk bra, sa privatbilsjåføren som rapporterte hendelsen til politiet.

Debatten som fulgte i kjølvannet av publiseringen nådde raskt kokepunktet. Mange reagerte med forakt på videoen, mens andre gav sin fulle støtte til lastebilsjåføren.

Broom fulgte opp med et intervju med lastebilsjåfør Steinar Husby, som fortalte litt om hvilke utfordringer lastebilsjåfører møter på norske veier hver eneste dag.

Forbundet: – God oppførsel er alfa og omega

– Jeg synes Husby beskriver situasjonen svært bra. Det er ikke vanskelig å stille seg bak disse uttalelsene, sier leder for marked- og kommunikasjonsavdelingen i Norsk Lastebileier-forbund (NLF), Kjell Olafsrud, til Broom.



– Samtidig er vi svært tydelige på at vi på ingen måte stiller oss bak oppførselen til sjåføren som ble filmet. Alle skal følge trafikkreglene, det lærer alle som tar førerkort. Og yrkessjåfører skal gå foran som gode eksempler, noe de fleste heldigvis gjør, sier han.



Han trekker fram at foreningen blant annet arrangerer trafikksikkerhetskurs og holdningskampanjer for NLF-medlemmene, som igjen kjører jevnlig oppfølging mot sjåførene sine.

– God oppførsel på veiene er alfa og omega for omdømmet for vår næring, sier Olafsrud.



Han understreker samtidig at de aldri oppfordrer lastebilsjåfører til å ta forbikjøringer.

– Det er greit for privatbilister å vite. Vogntogene er lange og tunge, og forbikjøringer kan ta lang tid. Derfor bør man gi plass hvis en yrkessjåfør gir tegn til at han vil forbi, sier Olafsrud.

Er der for en grunn

– Opplever dere at det lett oppstår konflikter mellom yrkessjåfører og privatbilister?

– Ja, til en viss grad gjør vi det. Det er synd, for når ulike grupper ferdes sammen, er vi avhengige av et godt samspill, sier han.

– Når man møter en yrkessjåfør på veien, er det viktig å huske at vedkommende er der for en grunn. Sjåføren frakter kanskje medisinen du er helt avhengig av, eller maten som må ut til butikkene. Jobben vedkommende gjør, er helt avgjørende for at samfunnet skal gå rundt.

Savner litt mer fleksibilitet

Olafsrud er godt kjent med at mange lastebilsjåfører kjenner på tidspress, og at det ofte kan være vanskelig å beregne hvor lang tid en leveranse vil ta.

– Mye kan planlegges, men det er nærmest umulig å ha full oversikt. Mellom Oslo og Bergen kan det kanskje være 20 steder det er veiarbeid. Må du vente i fem minutter på hvert sted, har du allerede tapt over én og en halv time, påpeker han.



– Er reglene for kjøre- og hviletid for strenge?

– Dette er et svært vanskelig spørsmål. Vi ønsker naturligvis at sjåførene er uthvilte til enhver tid når de er på veiene. Samtidig savner vi kanskje litt mer fleksibilitet. Om man risikerer å komme fram ti minutter for sent, er det kanskje bedre å vite at det er greit, enn å kjøre på grensen til det forsvarlige for å komme fram tidsnok. Men som sagt, her er det ikke noen enkelt svar, sier Olafsrud.

ETTERLYSER SAMSPILL: – Det er viktig å huske at lastebilene er på veien for en grunn, sier Kjell Olafsrud i Norsk Lastebileier-forbund. Foto: Erik Johansen / NTB

Må legge mer til rette

Myndighetene må uansett legge til rette for at det både er forsvarlig og attraktivt å være yrkessjåfør i Norge, mener han. Det handler ikke minst om gode hvilemuligheter og fasiliteter. Her påpeker han at vi ikke vært gode nok.

– I Nasjonal Transportplan for 2014-2023 er det blant annet et uttalt mål om det skulle etableres 80 døgnhvileplasser med fasiliteter innen 2023. Nå er vi i 2023, og antallet døgnhvileplasser er knapt 40. Mange av dem er i tillegg stengt på vinteren, sier Olafsrud.

Han frykter at mange ender opp med å parkere ulovlig, noe som igjen kan føre til nye konflikter mellom yrkessjåfører og private.

– En lastebilsjåfør utsettes for sterkt press på jobben hver eneste dag, og det handler jo om å legge forholdene best mulig til rette, og verdsette den jobben de gjør. Bedre veier, samt akseptable hvile- og toalettfasiliteter bør stå høyt på prioriteringslisten til myndighetene framover, avslutter Olafsrud.

