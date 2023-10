De fleste land i Europa har offensive mål for elektrifisering av bilparken. Men for å nå målene, er den gjengse oppfatningen at bilene både må bli billigere – og mindre.

Norge er på mange måter et annerledesland, der mange bilkjøpere har både råd og plass til store SUV-er med lang rekkevidde. Slik er det ikke i store deler av Europa. Mange steder er det de små og billige bilene som ligger på topp på salgslistene.

Nå kommer Citroën med et konkret svar på ønsket om billigere elbiler. Deres nye ë-C3 får nemlig en startpris ved lansering på godt under 250.000 kroner. Den vil også være temmelig godt utstyrt som standard, blant annet med ryggekamera og en rekke sikkerhetsfunksjoner, får vi opplyst fra importøren Stellantis Norge.

Snart i Norge – denne blir billig!

Komfortabel småbil

Bilen er bygd på en ny småbilplattform fra konsernet. Den blir tre centimeter høyere enn eksisterende C3, og skal også være romsligere om bord både for fører og passasjer. Bagasjerommet er på 310 liter, noe som er ganske OK for en småbil i det såkalte B-segmentet.

Hvis du lurer på størrelsen, er dette samme klasse som blant annet Toyota Yaris og VW Polo. ë-C3 måler like over fire meter i lengden.

I en pressemelding poengterer samtidig den norske importøren at bilen skal ha kjent Citroën-komfort.

- Komfort er helt sentralt for Citroën, og vi er sikre på at mange kjøpere i denne klassen vil ønske å få tilgang til våre høyt verdsatte komfortseter og unike demperoppsett også i denne prisklassen, sier merkesjef for Citroën hos Bertel O. Steen, Ole S. Nedenes.



Senere vil den også komme i en enklere versjon som skal koste ned mot 200.000 kroner, som bilprodusenten håper skal bli en hit i Sør-Europa. Denne vil imidlertid ha en mindre batteripakke, og rekkevidde på rundt 20 mil.



LITEN OG RIMELIG: De første bildene av Citroën ë-C3.

Inntil 320 kilometer

Modellen får en motor som yter 113 hestekrefter, og batteripakke på 44 kWt. Det skal være nok til en rekkevidde på 320 kilometer. Dette er et såkalt LFP-batteri, fritt for flere sjeldne metaller, og som tåler lading til 100 prosent bedre enn tradisjonelle litium-ion-batterier.

Maks ladeeffekt er 100 kW, og batteriet skal kunne lades fra 20 til 80 prosent på 26 minutter under optimale forhold.

Ombordladeren har en makseffekt på 11 kW.

Bilen kommer uten det tradisjonelle instrumentpanelet. I stedet lanseres den med et head-up-display som viser kjøretøyinformasjon på en svart del mellom toppen av dashbordet og bunnen av frontruten. Dermed skal det ikke være nødvendig for føreren å ta øynene fra veien under kjøring.

For øvrig får bilen en 10,25 tommers skjerm for infotainment i midten, med støtte for Android Auto og Apple Carplay trådløst.

Bilen skal være på plass i Norge våren 2024, og vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi vet mer.

